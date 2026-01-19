وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون مع وفد جامعة إكستر البريطانية

18 حجم الخط

عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع وفد جامعة إكستر البريطانية، برئاسة الدكتور ريتشارد فوليت نائب رئيس جامعة إكستر البريطانية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

في مستهل الاجتماع، أكد الدكتور أيمن عاشور عمق العلاقات الثنائية التي تجمع بين مصر وبريطانيا، مُشيدًا بالتنامي الملحوظ في أوجه التعاون المشترك في مجال التعليم الجامعي، مشددًا على أهمية تبادل الخبرات العلمية بين الجامعات المصرية ونظيراتها البريطانية بما يسهم في تعزيز القدرات الأكاديمية والبحثية لدى الجانبين.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة نوعية في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى تنفيذ العديد من المشروعات في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، وأفرع الجامعات الأجنبية والمعاهد، مع استمرار جهود تطوير الجامعات القائمة، والارتقاء بمكانة الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية، والتحديث المستمر للمناهج الدراسية.

وأشار الوزير إلى اهتمام الدولة بإنشاء أفرع للجامعات الأجنبية المرموقة دوليًا داخل مصر، باعتبارها أحد المسارات المتميزة التي تتيح فرص الحصول على تعليم عالٍ بمستوى دولي من خلال شراكات عالمية مع كبرى الجامعات الدولية، بما يعزز المنظومتين التعليمية والبحثية.

ولفت الوزير إلى أن التعاون مع جامعة إكستر البريطانية يأتي في إطار الخطة الإستراتيجية للوزارة الهادفة إلى تشجيع الجامعات العالمية المتقدمة في التصنيفات الدولية على التعاون مع الجامعات المصرية، والاستفادة من الخبرات الأجنبية، وتبادل العلوم والمعرفة، وتعزيز فرص الحصول على تعليم دولي متميز وشهادات معتمدة من الجامعات الأم، فضلًا عن الإسهام في جذب الطلاب الوافدين من الدول المحيطة للاستفادة من توافر فرص التعليم الأجنبي داخل جمهورية مصر العربية.

ومن جانبه، أعرب وفد جامعة إكستر عن تقديره لمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وبريطانيا، مؤكدًا أهمية مواصلة التعاون في تنفيذ المشروعات العلمية المشتركة بين الجانبين، مشيدًا بدعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للاستثمار في مجال التعليم وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية.

وتناول الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك، ومناقشة آليات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين جامعة عين شمس وجامعة إكستر البريطانية، لتأسيس حرم متميز لجامعة إكستر البريطانية داخل الحرم الجامعي الدولي لجامعة عين شمس.

وحضر الاجتماع من الجانب المصري، الدكتور محمد ضياء الدين زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتورة سلوى رشاد أمين مجلس شؤون أفرع الجامعات الأجنبية، والدكتور محمد صالحين نائب رئيس جامعة عين شمس الأهلية، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتورة سلمى يسري مساعد الوزير للتعاون الدولي.

وحضر من الجانب البريطاني، مارك هوارد مدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر، وهبة الزين رئيس قطاع التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني وغادة شريف مدير علاقات الشراكات العالمية بجامعة إكستر، وبيتر كلاك مدير عام إدارة الشراكات العالمية بجامعة إكستر.

