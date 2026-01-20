وزير التعليم العالي يشيد بدور جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. ويؤكد: نموذج رائد في دعم المتفوقين

18 حجم الخط

في خطوة تعكس إيمان الدولة بدور العلم في بناء المستقبل، انطلقت المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية «منحة علماء المستقبل» برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية.

وجاء إطلاق المبادرة بحضور رفيع المستوى ضم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ونائب رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة المنوفي القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وعدد من قيادات الدولة ورؤساء الجامعات والمؤسسات التعليمية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تضع العلم والابتكار والبحث العلمي في صدارة أولوياتها، إيمانا منها بأن الاستثمار في العقول هو الطريق الحقيقي نحو التقدم، مشددا على أن دعم الطلاب المتفوقين يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة في نهضة الوطن.

من جانبه، أشاد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالمبادرة الوطنية، مؤكدا أنها تمثل نموذجا ناجحا للتكامل بين الدولة ومؤسسات التعليم العالي في دعم الطلاب المتميزين.

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في صدارة الداعمين للتعليم بـ900 منحة بقيمة 74 مليون جنيه

وخص الدكتور أيمن عاشور جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالثناء، موجها لها الشكر باعتبارها من أوائل الجامعات التي بادرت بتقديم منح دراسية سخية لدعم الطلاب المتفوقين، حيث قدمت ما يقرب من 900 منحة دراسية بإجمالي قيمة تقترب من 74 مليون جنيه، في إطار دورها المجتمعي والتنموي، ودعمها المستمر لمسيرة التعليم والبحث العلمي في مصر.

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا توسع مظلة المنح دعما للتميز والبحث العلمي

ويأتي هذا الدور البارز لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في إطار النهج الذي يقوده خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والذي يحرص على دعم الطلاب المتفوقين، وتشجيع الابتكار، وتعزيز البحث العلمي، إيمانا منه بأهمية تمكين الشباب علميا باعتبارهم أساس مستقبل مصر.



وفي هذا الإطار حرص خالد الطوخي على توجيه خالص الشكر والتقدير للسيدة انتصار السيسي على رعايتها لهذه المبادرة الوطنية المهمة، مؤكدا أن هذه الرعاية تمثل رسالة دعم قوية للطلاب المتميزين، وتحفيزا لهم على مواصلة التفوق والإبداع،

خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر: مستمرون فى دعم الطلاب والبحث العلمي انطلاقا من مسؤوليتنا المجتمعية

كما وجه خالد الطوخي، الشكر والتقدير إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على دعمهما المستمر للتعليم الجامعي ورعايتهما للمبادرات الوطنية الداعمة للطلاب المتفوقين، مؤكدا أن هذا الدعم يعزز مسيرة التميز والابتكار داخل الجامعات، مشيرا الى أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تواصل، في إطار مسؤوليتها المجتمعية وتماشيا مع المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتفوقين بالجامعات المصرية، تقديم المنح والدعم اللازم للطلاب، والعمل على توفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع والتميز، بما يسهم في إعداد كوادر علمية قادرة على الإسهام الفاعل في خطط التنمية الشاملة للدولة المصرية.



وأكد خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تلبية الجامعة للمبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين، معلنا عن التوسع في تقديم المنح الدراسية خلال العام القادم، بما يواكب توجه الدولة في دعم التفوق العلمي وتمكين الكفاءات الشابة، مشددا على أن الجامعة مستمرة في تعزيز دورها المجتمعي وتوسيع مظلة الدعم للطلاب المتفوقين إيمانا بأن الاستثمار في العقول هو الاستثمار الأجدى لمستقبل الوطن.



وقالت الدكتورة هالة المنوفي، القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن مشاركة الجامعة في المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية تأتي انطلاقًا من إيمانها الراسخ بدور التعليم في بناء الإنسان، مشيرة إلى أن الجامعة تضع دعم التفوق العلمي والبحثي على رأس أولوياتها. وأضافت أن الجامعة مستمرة في توسيع نطاق المنح الدراسية وتوفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع والابتكار، بما يسهم في إعداد جيل من الكفاءات القادرة على مواكبة متطلبات المستقبل والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة للدولة المصرية.



وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من أعرق الجامعات الخاصة في مصر، وواحدة من أوائل المؤسسات التعليمية التي أرست دعائم قوية للتعليم الجامعي الخاص على أسس من الجودة والتميز، وعلى مدار أكثر من ربع قرن، نجحت الجامعة في ترسيخ مكانتها المرموقة بين الجامعات المصرية والإقليمية بفضل ما تقدمه من برامج أكاديمية متطورة، وإنجازات ملموسة في مجالات البحث العلمي، والرعاية الصحية، والمسؤولية المجتمعية، وكانت الجامعة قد احتفلت بيوبيلها الفضي بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها.

