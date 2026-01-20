وزير التعليم العالي: التوسع في الجامعات الأهلية ودعم التعليم الفني يعكس التزام الدولة بتكافؤ الفرص

18 حجم الخط

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات الأهلية المصرية أثبتت نجاحها في تقديم نموذج مستدام للتعليم العالي بمستوى عالمي.

وأوضح الوزير أن هذه الجامعات بدأت بـ24 جامعة، من بينها جامعات الملك سلمان الدولية، والعلمين الدولية، والجلالة، لتصل اليوم إلى 32 جامعة، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية باتت مَثَلًا يُحتذى به إقليميًا ودوليًا.

جاء ذلك خلال احتفالية إطلاق مبادرة منحة علماء المستقبل بجامعة القاهرة، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وقيادات التعليم العالي ورؤساء الجامعات.

وفيما يخص التعليم الفني، أشار الوزير إلى أن الدولة دعمت أوائل الطلاب في هذا القطاع من خلال منح دراسية كاملة للعام الدراسي 2024–2026، مؤكدًا أن الاستثمار في التعليم الفني كان كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، حيث تضاعف عدد المؤسسات التعليمية الفنية من مستوى محدود في 2014 إلى أكثر من 3000 مؤسسة حاليًا، في إطار استراتيجية شاملة تهدف لتعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين الشباب.

وأضاف الدكتور عاشور: «من حق الطلاب الذين يجتهدون ويتفوقون أن تتوافر لهم فرص عادلة ومتساوية، دون أن تشكل الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية عائقًا أمام مسيرتهم العلمية. إن دعمهم يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل مصر، ويؤكد التزام الدولة بمبدأ تكافؤ الفرص وبناء الإنسان كركيزة أساسية للتنمية».

واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن كل هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية وطنية شاملة لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتأهيل الشباب للمنافسة محليًا ودوليًا.

