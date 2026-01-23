الجمعة 23 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حالة من الترقب لـ نتيجة الترم الأول بـ الشهادة الإعدادية 2026 في الدقهلية

نتيجة الاعدادية،
نتيجة الاعدادية، فيتو
18 حجم الخط

حالة من الترقب يعيشها طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم، بمحافظة الدقهلية  انتظارًا لما تسفر عنه الأيام المقبلة بشأن نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية  ترم أول 2026، وذلك بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول وبدء مرحلة المراجعة داخل الكنترولات. 

متابعة أولياء الأمور لأخبار نتيجة الإعدادية في الدقهلية

يهتم أولياء الأمور في الدقهلية  بمتابعة كل ما يخص نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026، سواء من حيث موعد الإعلان عنها أو آليات الاستعلام الرسمية، حيث يحرص الكثيرون على معرفة الخطوات الصحيحة للحصول على النتيجة فور اعتمادها.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية  ترم أول 2026 ترقب واسع قبل إعلان النتيجة

 

وتأتي نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية الترم الأول 2026 باعتبارها واحدة من أهم النتائج التعليمية التي تحظى باهتمام كبير، نظرًا لدورها المحوري في تحديد مستقبل الطلاب خلال المرحلة التعليمية التالية، وهو ما يجعل المتابعة مستمرة للأخبار المتعلقة بها. 

 

نتيجة الشهادة الاعدادية في الدقهلية  ترم أول 2026

ويترقب أولياء الأمور إتاحة النتيجة عبر المواقع الإلكترونية، لما توفره من سهولة وسرعة في عرض الدرجات، مقارنة بالذهاب إلى المدارس، خاصة مع اعتماد النتيجة إلكترونيًا في السنوات الأخيرة.

أعمال الكنترول بعد امتحانات الترم الأول

وعقب انتهاء امتحانات الترم الأول، تبدأ داخل كنترولات محافظة الدقهلية  أعمال مراجعة وتجميع الدرجات، تمهيدًا للوصول إلى النتيجة النهائية للشهادة الإعدادية، وهي مرحلة تحظى بمتابعة دقيقة من جانب الطلاب وأسرهم.
وتُعد هذه الفترة من أكثر الفترات التي تشهد اهتمامًا بالأخبار التعليمية، حيث يسعى الجميع للاطمئنان على مسار النتيجة والاستعداد لمرحلة الإعلان الرسمي عنها. 

أهمية نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب الدقهلية

تمثل نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية  خطوة أساسية في مسيرة الطالب التعليمية، إذ تحدد اختياراته المستقبلية بين التعليم الثانوي العام أو الفني، وهو ما يزيد من أهمية متابعة أخبار النتيجة خلال هذه المرحلة

ومن المنتظر أن تستمر حالة الترقب بين الطلاب  وأولياء أمورهم، لحين الإعلان الرسمي عن نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية ترم أول 2026 وإتاحتها عبر القنوات المعتمدة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الصف الثالث الإعدادي الصف الثالث الاعدادي الترم الاول امتحانات الفصل الدراسي الاو امتحانات الفصل الدراسى طلاب الصف الثالث الإعدادي متحانات الفصل الدراسي الاول نتيجة الشهادة الاعدادية في الدقهلية

مواد متعلقة

معرض الكتاب، حفل توقيع لـ"الضمة الحسينية" للشاعر شحات الهاشمي وسط أجواء صعيدية مميزة

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بـ الترم الأول 2026 في الدقهلية

شاهد، غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا

إصابة حارس نهضة بركان قبل مواجهة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

ads

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بدوري الأبطال بعد مرور 30 دقيقة

التعادل السلبي يسيطر على مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بعد مرور 15 دقيقة

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالقاهرة

مقترح جديد لضبط إعفاء الهواتف المحمولة للمصريين بالخارج وتحفيز تحويلات الدولار

استعدادات مكثفة بالمترو لاستقبال شهر رمضان المبارك

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

دوري الأبطال، تريزيجيه يسجل هدف التقدم لـ الأهلي في شباك يانج أفريكانز

تحرير 13 محضرا ضد المنشآت المخالفة لقوانين العمل بالإسماعيلية (صور)

خدمات

المزيد

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

الهبرد يواصل الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع وادي دجلة.. الزمالك وبتروجت.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف يمكن للمؤسسات الدينية مخاطبة الأجيال الجديدة؟ جناح الأزهر بمعرض الكتاب يجيب

لماذا اعترض أهل الكتاب على مدة نوم أهل الكهف بالقرآن؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

من السنة النبوية، أفضل الأعمال في ليلة النصف من شعبان

المزيد
الجريدة الرسمية