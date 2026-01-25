الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

يوفنتوس يهزم نابولي بثلاثية نظيفة في قمة الجولة الـ 22 بالدوري الإيطالي

يوفنتوس ضد نابولي،
يوفنتوس ضد نابولي، فيتو
18 حجم الخط

الدوري الإيطالي، حقق فريق يوفنتوس فوزا أمام ضيفه نابولي بثلاثة أهداف دون مقابل، في قمة مباريات الدوري الإيطالي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أليانز، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”. 

أحرز هدف التقدم ليوفنتوس اللاعب جوناثان ديفيد في الدقيقة 22، فيما أحرز كينان يلدز الهدف الثاني في الدقيقة 77، ثم أحرز اللاعب 86، فيليب كوستيتش الهدف الثالث في الدقيقة 86 من اللقاء.

هدف يوفنتوس في مرمى نابولي، فيتو
هدف يوفنتوس في مرمى نابولي، فيتو

فيما، أعلن كل من أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي، ولوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق يوفنتوس، تشكيلة فريقيهما للمواجهة وجاءت على النحو التالي:

تشكيل يوفنتوس ضد نابولي

دخل يوفنتوس مباراته أمام نابولي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دي جريجوريو.

خط الدفاع: بيير كالولو – جيلسون بريمر – لويد كيلي.

خط الوسط الدفاعي: أندريا كامبياسو – خيفرين تورام – مانويل لوكاتيلي – ويستون ماكيني.

خط الوسط الهجومي: كينان يلدز – فرانشيسكو كونسيساو.

خط الهجوم: جوناثان ديفيد.

تشكيل نابولي ضد يوفنتوس

فيما دخل فريق نابولي مباراته أمام يوفنتوس في الدوري الإيطالي بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: ميلينكوفيتش سافيتش.

خط الدفاع: بوكيما – بونجورنو – جيسوس.

خط الوسط: دي لورينزو – ستانيسلاف لوبوتكا – سكوت ماكتوميناي – سبينازولا.

خط الوسط الهجومي: إيلماس – فيرجارا.

الهجوم: راسموس هويلوند.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

بهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 39 نقطة، فيما تجمد رصيد نابولي، حامل اللقب، عند 43 نقطة في المركز الثالث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإيطالي يوفنتوس نابولي ملعب اليانز جوناثان ديفيد كينان يلدز أنطونيو كونتي لوتشيانو سباليتي
ads

الأكثر قراءة

الكونفدرالية، تعادل سلبي بين الزمالك والمصري بعد مرور 15 دقيقة

سعر كرتونة البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه فى البنوك المصرية اليوم الأحد ( تحديث لحظى )

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد (تحديث لحظى)

يوفنتوس يهزم نابولي بثلاثية نظيفة في قمة الجولة الـ 22 بالدوري الإيطالي

التشكيل الرسمي لمباراة روما ضد ميلان في الدوري الإيطالي

الدوري الإسباني، برشلونة يتعادل سلبيا مع ريال أوفييدو في الشوط الأول

عصام كامل: 25 يناير ثورة نبيلة اختطفها أصحاب أجندات ودفنوا صوت الثوار الحقيقيين

خدمات

المزيد

تبدأ من 25 جنيهًا للكيلو، أسعار بلح رمضان في سوق العطارة بالحسين (فيديو وصور)

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

انخفاض ملحوظ في أسعار الدقيق بالأسواق اليوم الأحد

ارتفاع الذرة المستوردة وانخفاض الصويا والردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في أي مسجد صلى النبي إلى قبلتين؟

احتفالا بمولده، ألقاب الشيخ عبد الرحيم القنائي وكراماته

هل ترث بنات الأخ من عمٍّ توفي وليس له أولاد؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية