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صحة ومرأة

روشتة صحية من معهد التغذية لصيام الأطفال شهر رمضان كاملا (فيديو)

صيام الاطفال, فيتو
صيام الاطفال, فيتو

يعاني العديد من الآباء مع الأطفال في  كيفية مساعدة الأطفال على صيام شهر رمضان كاملًا دون أن يمل الصغار أو يقرروا التوقف فجأة.

وشرحت الدكتورة مروة مسعود استشاري الأطفال بالمعهد القومي للتغذية، في لقاء مع "فيتو" كيفية مساعدة الأطفال الصغار على صيام شهر رمضان كامل.

ونصحت طبيبة التغذية العلاجية الأمهات أن يكون الإعداد لصيام الأطفال يكون قبل أن يبدأ شهر رمضان المبارك، فمن المهم البدء من شهر رجب تقريبًا في تجهيز الصغير بالعديد من الكلمات التشجيعية والمحفزة.

ويتم تدريج الصيام للأطفال على مدار عدة أيام، ووضع جائزة عند اتمام الشهر كامل، فإذا قال الطفل فجأة أنه شعر بالملل ولا يرد انهاء صيام الشهر، يجب أن تسأله الأم بلطف عن السبب وتشجيعه على انهاء اليوم إذا لم يكن السبب تعب أو مرض.

وأكدت أنه من المهم الحرص على تناول الطفل للسحور، والذي يجب أن تكون عادة من فترة الإعداد السابقة لبداية الشهر الكريم.

وتكون وجبة السحور كاملة وتحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل بالذات الخضروات والألياف المختلفة حتى تساعده على الاحساس بالشبع وصيام اليوم كامل.

والتأكد على عدم اللعب لفترات طويلة في الشمس حتى لا يستنفد طاقته كاملة ويشعر بالجوع والعطش سريعًا، وفي نفس الوقت من المهم اعداد برنامج متكامل طوال اليوم حتى يكون كل وقت الطفل مشغول ولا يفكر في الصيام.

وعند وقت الإفطار يجب تشجيعه وإطراء قدرته على أنهاء يوم جديد كامل، بالإضافة لجائزة في نهاية اليوم، كشيء بسيط كشهادة تقدير باسمه.

واشارت أنه إذا كان الطفل يشعر بالمرض فعلًا وليس ملل، يجب حث الطفل على الإفطار عندها فصحة الطفل هي الأولوية في كل الحالات بالأخص إذا كان في مرحلة لازال يتدرب بها على الصيام. 

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كان المعهد القومي للتغذية وجه نصائح لمرضى السمنة في شهر رمضان الكريم، لتجنب زيادة الوزن بشكل أكبر.

وقال المعهد القومي للتغذية في منشور توعوي، أن مريض السمنة يجب عليه اتباع الآتي:

١-انتظر 15 دقيقة بين كسر الصيام والإفطار لتنبيه مراكز الشبع في المخ.

٢- ابدأ الإفطار بحساء ثم السلطة ثم البروتين.

٣-لا تنتظر حتى تشعر بالامتلاء، بعد تناولك الكميات المحددة اشرب كوبا من الماء ثم غادر السفرة.

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