من صناعة محمد صلاح، سوبوسلاي يسجل هدف تعادل ليفربول أمام بورنموث

الدوري الإنجليزي، سجل سوبوسلاي هدف تعادل ليفربول في شباك بورنموث، في الدقيقة 80 من المباراة التي تجمعهما على ملعب "فيتاليتي"، مساء اليوم السبت ضمن لقاءات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026.

وجاء هدف سوبوسلاي من صناعة الملك المصري محمد صلاح.

أهداف مباراة ليفربول وبورنموث

وكان إيفانيلسون قد سجل الهدف الأول لبورنموث في الدقيقة 27، قبل أن يضاعف أليكس خيمينيز النتيجة في الدقيقة 33، وقلص فان دايك النتيجة بتسجيله الهدف الأول لليفربول في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول.

تشكيل ليفربول أمام بورنموث

وشهد تشكيل ليفربول تواجد محمد صلاح قائد المنتخب الوطني أساسيًّا وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جيريمي فريمبونج، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ، ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، فلوريان فيرتز.

تشكيل بورنموث أمام ليفربول

فيما جاء تشكيل بورنموث أمام ليفربول كالتالي:

مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي

دخل ليفربول تلك المباراة وهو يمتلك 36 نقطة حيث يحتل حاليًا المركز الرابع في جدول الدوري، في حين أن بورنموث لديه 27 نقطة ويحتل المركز الخامس عشر.

ويسعى ليفربول إلى فك النحس بعدما سقط في فخ التعادل في آخر أربع مباريات، مع كل من ليدز يونايتد، فولهام، آرسنال وبيرنلي.

وكان ليفربول بقيادة آرني سلوت، التقى نظيره مارسيليا ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتألق ليفربول أمام مارسيليا وحقق الفوز بثلاثية دون رد ليضع قدمًا في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وعاد النجم الدولي المصري محمد صلاح إلى التشكيل الأساسي للفريق لأول مرة منذ فترة طويلة، وتعتبر هذه أول مباراة له بعد عودته من بطولة كأس أمم إفريقيا.

وتبرز أرقام النجم المصري محمد صلاح كأحد أقوى الأسلحة التي يخشاها الضيوف، نظرًا لتاريخه المرعب أمام شباكهم.

ماكينة أهداف لا تهدأ

وتمثل مواجهة بورنموث "نزهة تهديفية" لقائد المنتخب الوطني، حيث تشير الإحصائيات إلى تفوق كاسح لـ"الملك المصري" خلال مواجهاته السابقة ضد هذا الفريق في الدوري الإنجليزي:

عدد المباريات: خاض صلاح 12 مباراة ضد بورنموث.

السجل التهديفي: نجح في تسجيل 12 هدفًا (بمعدل هدف في كل مباراة).

الصناعة: لم يكتفِ بالتسجيل بل ساهم بصناعة هدفين لزملائه.

لا تتوقف أرقام صلاح عند الجانب الفردي، بل تمتد لتشمل التأثير الجماعي؛ فخلال الـ12 مواجهة التي شارك فيها، حقق ليفربول الفوز في 11 مباراة، بينما لم يتذوق طعم الخسارة أمامهم سوى في لقاء وحيد.

ويسعى صلاح في لقاء اليوم لزيادة غلته التهديفية، حيث يطمح لكسر حاجز الـ12 هدفًا والانفراد بأرقام قياسية جديدة، خاصةً في ظل حالته الفنية المستقرة هذا الموسم، مما يجعل دفاع بورنموث أمام اختبار هو الأصعب في "البريميرليج".

