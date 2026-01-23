بدء التشغيل التجريبي لمجزر أبورديس بجنوب سيناء بتكلفة 19.8 مليون جنيه

18 حجم الخط

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، عن بدء التشغيل التجريبى للمجزر الآلى بمدينة أبورديس بمحافظة جنوب سيناء بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 19.8 مليون جنيه ضمن موازنة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات.

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية تقريرًا للجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة لشئون المجازر والبيئة وعدد من العاملين بالوزارة حول نتائج المرور الميدانى لمتابعة وتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة على مستوى المحافظات.

وأشارت عوض إلى أن مجزر أبورديس الجديد تم تطوير ورفع كفاءته بالكامل بداية من المباني والعنابر والأرضيات وإنشاء أنظمة مقاومة الحريق وخزانات لاستيعاب مخرجات المجزر بأنواعه، مشيرة إلى أن المجزر يحتوي على صالة المجزر الرئيسية لذبح المواشي ويحتوي علي صندوق ذبح ويضم أيضًا صالة لذبح الأغنام، كما يضم المجزر مبني غرف إدارية وخدمات (غرف الكهرباء والمحول) ومساحة مظللة لاستقبال المواشي وخط تعليق من الاستانلس بطول المجزر من الصندوق حتى الثلاجات ومنطقة الاستلام.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، بأهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ باقى المجازر فى مختلف محافظات الجمهورية لدخولها الخدمة أمام المواطنين وتلبية احتياجاتهم من اللحوم الحمراء الصحية والالتزام بكافة المعايير الصحية والبيئية المعتمدة والارتقاء بمستوى البنية التحتية وفقًا لأحدث المواصفات الفنية والبيئية.

ولفتت إلى حرص الوزارة على طرح المجازر الجديدة للاستثمار والقطاع الخاص للحفاظ على استثمارات الدولة في هذا الملف، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من المخلفات الحيوانية من خلال وحدات إنتاج الكومبوست والمعالجة المتطورة.

