جامعة الإسكندرية تناقش خطط التطوير المؤسسي وجهود التنمية المستدامة

18 حجم الخط

أكدت الدكتورة عفاف العوفي، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خلال اجتماع مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ضرورة استكمال كافة أعمال الصيانة للقاعات والمدرجات والمعامل والمباني خلال إجازة منتصف العام الدراسي.

وأوضحت، أن هذا يأتى في إطار حرص جامعة الإسكندرية على تعزيز جهودها في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكدت على تكليف وكلاء الكليات ومسئولي السلامة والصحة المهنية بمراجعة كافة اشتراطات السلامة وأنظمة الحريق ولوحات الكهرباء قبل بدء أعمال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 25/26.

وأشارت العوفي إلى أنه تم الانتهاء من حصر وتصنيف الكهنة بكليات ومعاهد الجامعة، والتواصل مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية للبدء في التصرف في تلك الأصناف ضمن جهود الجامعة للتطوير المؤسسي والتخلص من العوائق.

وفي سياق تعزيز مهارات أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، أعلنت نائب رئيس الجامعة عن بدء تنفيذ برنامج تدريبي يستهدف تدريب 400 فرد من الجامعة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب. يهدف البرنامج إلى إمداد الكوادر البشرية ببرامج تنمية المهارات القيادية والشخصية والابتكارية.

كما تناول الاجتماع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن توفير مراكز لإيواء الكلاب الضالة بعيدًا عن الكتل السكنية، ودعت العوفي إلى التنسيق مع الجهات المعنية في هذا الملف، في إطار المبادرة التي تتبناها الجامعة نحو بيئة آمنة، والتي تنفذها كلية الطب البيطري مع باقى كليات الجامعة.

وفي خطوة متميزة، أعلنت الدكتورة عفاف العوفي فوز مركز التطوير الوظيفي بجامعة الإسكندرية بتأسيس مركز رابع بالجامعة من خلال منحة مشروع EUSEEDS للتوظيف وريادة الأعمال والمهارات الرقمية، وهو مشروع أطلقته الوكالة الجامعية للفرانكفونية لاختيار 20 مؤسسة جامعية من دول عدة، بهدف تقديم برامج تدريبية رقمية ودعم الإدماج المهني للطلاب والخريجين الجدد.

ودعت د. العوفي إلى تنفيذ مبادرة "شهر الخير" بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، التي تهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي من خلال توزيع وجبات الإفطار ودعم الأسر المحتاجة وتنظيم قوافل مجتمعية، كما تم استعراض تقارير مفصلة عن الأنشطة والفعاليات والندوات التي نفذها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال شهري ديسمبر ويناير في كليات ومعاهد الجامعة ومدى توافقها مع أهداف التنمية المستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.