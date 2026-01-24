«دولة التلاوة»، منافسة بين أربعة قراء لتحديد المغادر النهائي (بث مباشر)

18 حجم الخط

برنامج دولة التلاوة، تشهد حلقة اليوم السبت من برنامج «دولة التلاوة» أجواءً مشحونة بالإثارة والتوتر، حيث سيتم الإعلان عن القارئ الذي سيغادر المنافسة بعد أن شهدت حلقة أمس تنافس أربعة متسابقين دون أن يغادر أي منهم، على أن يتم الإعلان عن النتيجة النهائية اليوم في الحلقة الثانية من الجولة السادسة.

ويتنافس في حلقة اليوم أربعة قراء هم: محمد كامل، أحمد علي، أشرف سيف، ومحمود كمال، ضمن الجولة السادسة من التصفيات.

وتم تقسيم هذه الجولة على حلقتين، بحيث يتم إعلان اسم المغادر الوحيد في ختام الحلقة الثانية، بينما يستمر باقي القراء في المنافسة.

ويستمر نظام القارئ الحر في هذه المرحلة، حيث يختار كل متسابق الآيات التي سيتلوها بعد توجيه سؤال من لجنة التحكيم، مثل: «اختر رقمًا من 1 إلى 6»، مع ارتباط كل رقم بآيات محددة من سور مختلفة، وهو نفس النظام المتبع في الجولة السابقة من التصفيات.

حلقة أمس.. أداء قوي بدون مغادرة وتكريم القارئ الراحل شعبان عبد العزيز الصياد

وشهدت الحلقة الـ21 من البرنامج يوم الجمعة الماضية تنافس كل من: محمد أحمد حسن، خالد عطية عبد الخالق، محمد القلاجي، ومحمود السيد عبد الله، حيث قدموا أداءً قويًا ومميزًا، ولم تُقيم لجنة التحكيم أيًا منهم، وبالتالي لم يغادر أي متسابق.

كما كرّمت الحلقة الراحل شعبان عبد العزيز الصياد، أحد القراء المصريين الذين حفروا أسماءهم بجدارة في تاريخ الإذاعة المصرية، تكريمًا لمساهماته الكبيرة في نشر الفن القرآني وتجويد تلاوة القرآن الكريم.

برنامج «دولة التلاوة».. جدول البث وجوائز ضخمة للفائزين

ويُذاع برنامج «دولة التلاوة» يومَي الجمعة والسبت من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات: الناس، والحياة، وCBC، ومصر للقرآن الكريم، بالإضافة إلى عرضه على منصات وزارة الأوقاف المصرية ومنصة Watch It.

وتُعرض الإعادة يومي السبت والأحد في تمام الساعة الخامسة صباحًا والواحدة ظهرًا، ليتيح للجمهور متابعة الحلقات في أي وقت.

ويحصل الفائزان في كل فرع على جائزة مالية قدرها مليون جنيه، إلى جانب تسجيل المصحف الشريف كاملًا وبثه عبر قناة مصر للقرآن الكريم، وإمامة المصلّين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

كما تُمنح جوائز مالية للمركزين الثاني والثالث في كل فرع، بقيمة 500 ألف جنيه و250 ألف جنيه على التوالي.

لجنة التحكيم وضيوف الشرف.. نخبة من العلماء والقراء العالميين



وتضم لجنة تحكيم البرنامج كلًّا من الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، الدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات، الداعية الإسلامي مصطفى حسني، القارئ الشيخ طه النعماني

ويستضيف البرنامج أيضًا عددًا من ضيوف الشرف البارزين، من بينهم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، القارئ الشيخ أحمد نعينع، القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، الشيخ جابر البغدادي، القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف، القارئ المغربي عمر القزابري، إمام مسجد الحسن الثاني.

ويستمر عرض البرنامج حتى أولى ليالي شهر رمضان المبارك، حيث ستُعرض الحلقة النهائية للموسم الأول، ليختتم البرنامج منافساته ويعلن عن الفائزين في مختلف الفروع، ضمن تجربة ناجحة من التعاون بين وزارة الأوقاف والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.