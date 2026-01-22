شئون البيئة يفحص عوادم 241 سيارة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات بالشرقية

18 حجم الخط

أكد الدكتور مجدى الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية والإسماعيلية، أن فريق عمل الفرع الإقليمي قام بتنفيذ 4 حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بنطاق المحافظة، بالتعاون مع مديرية أمن الشرقية والإدارة العامة للمرور بالشرقية خلال شهر يناير الجاري، للتأكد من مدى توافقها مع الحدود المسموح بها في قانون البيئة المصري.

فحص 241 سيارة تعمل بالسولار والبنزين

وأوضح الدكتور الحصري أنه تم فحص 65 سيارة تعمل بالبنزين وفحص 176 سيارة تعمل بالسولار، بإجمالي 241 سيارة تعمل بالبنزين والسولار، للتأكد من مطابقتها لقياسات الانبعاثات طبقًا للاشتراطات المسموح بها في قانون البيئة، مشيرا إلى أن أعمال الحملة أسفرت عن ضبط سيارة تعمل بالبنزين و28 سيارة تعمل بالسولار مخالفة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم تحرير محاضر بيئية لأصحابها.

صحة الإنسان والبيئة

ومن جهته، أوضح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن جودة الهواء تمثل أحد أهم محاور العمل البيئي في مصر، لما لها من تأثير مباشر على صحة الإنسان والبيئة، وانعكاسها على الأداء الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بوضع الأطر التشريعية والآليات التنفيذية اللازمة لخفض انبعاثات الملوثات بهدف تحقيق بيئة مستدامة وحياة صحية آمنة.

التنسيق مع الجهات المعنية

وأكد محافظ الشرقية استمرار تنفيذ الحملات البيئية المفاجئة على مختلف الطرق والميادين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتأكد من التزام أصحاب السيارات بالقوانين والاشتراطات البيئية للحفاظ على بيئة نظيفة والصحة العامة للمواطنين.

