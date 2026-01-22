الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

شئون البيئة يفحص عوادم 241 سيارة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات بالشرقية

فحص عوادم 241 سيارة
فحص عوادم 241 سيارة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات بالشرقية
18 حجم الخط

أكد الدكتور مجدى الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية والإسماعيلية، أن فريق عمل الفرع الإقليمي قام بتنفيذ 4 حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بنطاق المحافظة، بالتعاون مع مديرية أمن الشرقية والإدارة العامة للمرور بالشرقية خلال شهر يناير الجاري، للتأكد من مدى توافقها مع الحدود المسموح بها في قانون البيئة المصري. 

 

فحص 241 سيارة تعمل بالسولار والبنزين 

وأوضح الدكتور الحصري أنه تم فحص 65 سيارة تعمل بالبنزين وفحص 176 سيارة تعمل بالسولار، بإجمالي  241 سيارة تعمل بالبنزين والسولار، للتأكد من مطابقتها لقياسات الانبعاثات طبقًا للاشتراطات المسموح بها في قانون البيئة، مشيرا إلى أن أعمال الحملة أسفرت عن ضبط سيارة تعمل بالبنزين و28 سيارة تعمل بالسولار مخالفة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم تحرير محاضر بيئية لأصحابها. 

صحة الإنسان والبيئة 

ومن جهته، أوضح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن جودة الهواء تمثل أحد أهم محاور العمل البيئي في مصر، لما لها من تأثير مباشر على صحة الإنسان والبيئة، وانعكاسها على الأداء الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بوضع الأطر التشريعية والآليات التنفيذية اللازمة لخفض انبعاثات الملوثات بهدف تحقيق بيئة مستدامة وحياة صحية آمنة.

التنسيق مع الجهات المعنية 

وأكد محافظ الشرقية استمرار تنفيذ الحملات البيئية المفاجئة على مختلف الطرق والميادين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتأكد من التزام أصحاب السيارات بالقوانين والاشتراطات البيئية للحفاظ على بيئة نظيفة والصحة العامة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدطتور مجدى الحصرى جهاز شؤون البيئة محافظة الشرقية محافظة الإسماعيلية حملات مفاجئة الفرع الاقليمى عوادم السيارات

مواد متعلقة

شئون البيئة بالشرقية ينفذ حمالات لفحص عوادم السيارات بالمحافظة

شئون البيئة بالشرقية يحرر 326 محضرا ويجمع 474 ألف طن قش أرز

شئون البيئة بالشرقية تشن حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات

جهاز شئون البيئة بالشرقية ينفذ 41 حملة مفاجئة لفحص عوادم السيارات

ads

الأكثر قراءة

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس ببورصة الدواجن

بعد تهديد المغتربين بوقف تحويلاتهم، محمد علي خير: ألغوا قرار جمارك الهواتف وحافظوا على حبل الود

أمم أفريقيا، ترتيب مجموعة منتخب كرة اليد بعد الجولة الثانية

طلاب الإعدادية ببورسعيد عن "العلوم": البث المباشر للمديرية قبل الامتحان ساعدنا في الإجابة (فيديو)

تأجيل نظر دعوى رجل أعمال ضد ابنة حسام حسن بسبب رفضها إعادة شبكة الخطوبة

الأرصاد تحذر من نشاط رياح مثير للرمال والأتربة بهذه المناطق

خالد زكي يكتب: اقتتال طائفي وقتل على الهوية واستباحة للمجال الجوي بسوريا.. حنين لـ “زمن الأسد” بسبب فشل “رجال الشرع”

دفاع المتهمين بقضية غرق يوسف محمد: بالوعة حمام السباحة كلمة السر في وفاة اللاعب

خدمات

المزيد

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم الخميس 22-1-2026

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الخميس 22-1-2026

تطورات سعر الألومنيوم عالميا اليوم الخميس 22-1-2026

أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الخميس 22-1-2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ارتداء الحجاب في المنام وعلاقته بالمكانة المحترمة في المجتمع

جناح الأزهر بمعرض الكتاب: "وعي الشباب" خط الدفاع الأول أمام مخاطر المحتوى الرقمي

"الأربعون الإدارية" يجمع بين أنوار السنة وأصول الإدارة الحديثة في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

المزيد
الجريدة الرسمية