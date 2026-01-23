بدء انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 10 ساعات

18 حجم الخط

أعلنت محافظة الجيزة عن قطع مياه الشرب عن عدد من المناطق الحيوية بنطاق المحافظة، تشمل ميت عقبة، العجوزة، الدقي، وشارع أحمد عرابي ومتفرعاته، وذلك لمدة 10 ساعات متواصلة، ضمن أعمال فنية تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.



وأوضحت محافظة الجيزة أن انقطاع المياه سيبدأ اعتبارًا من الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة الموافق 23 يناير 2026، ويستمر حتى الساعة السابعة صباح غدا السبت الموافق 24 يناير 2026، على أن تعود المياه تدريجيًا فور الانتهاء من الأعمال المقررة.



سبب قطع المياه في الجيزة

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن سبب قطع المياه يرجع إلى تنفيذ أعمال تحويل مسار خط مياه شرب رئيسي بقطر 800 مم، وذلك بناءً على طلب الهيئة القومية للأنفاق، نتيجة تعارض مسار خط المياه مع مشروع مونوريل مدينة السادس من أكتوبر.



وأضافت أن أعمال التحويل تتم في المسافة الممتدة من شارع السودان وحتى شارع لبنان، في إطار التنسيق بين الجهات التنفيذية المختلفة، لضمان استكمال مشروعات النقل القومي دون التأثير على كفاءة شبكات المرافق العامة.



تنويه مهم للمواطنين والمنشآت الخدمية

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بالمواطنين القاطنين بالمناطق المتأثرة، وكذلك أصحاب المخابز والمستشفيات والمنشآت الحيوية، ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع المعلنة، تجنبًا لأي تأثيرات محتملة.



وأكدت الشركة أنها ستقوم بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب لتغطية احتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة طوال فترة الأعمال، مشيرة إلى أنه يمكن طلب هذه السيارات من خلال الاتصال بالخط الساخن المخصص لخدمة المواطنين، وذلك لحين الانتهاء من أعمال التحويل وعودة ضخ المياه بصورة طبيعية.



التزام بإنهاء الأعمال في الموعد المحدد



وأكدت محافظة الجيزة أن الأجهزة التنفيذية وشركة مياه الشرب تعمل على الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة دون تأخير، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقليل مدة انقطاع الخدمة قدر الإمكان، مشددة على أن هذه الأعمال تأتي في إطار تحسين ورفع كفاءة البنية التحتية ودعم المشروعات القومية الكبرى.



واختتمت المحافظة بيانها بالتأكيد على حرصها الدائم على إخطار المواطنين مسبقًا بأي أعمال صيانة أو تحويلات طارئة، مع تقديم الاعتذار عن أي إزعاج قد ينتج عن تنفيذ هذه الأعمال، وذلك في إطار تحقيق المصلحة العامة.

