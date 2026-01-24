«دولة التلاوة» يحتفي بالشيخ محمود عبد الحكم: صوت لمس القلوب منذ بداياته

18 حجم الخط

برنامج دولة التلاوة، احتفى برنامج «دولة التلاوة» بالشيخ محمود عبد الحكم، أحد أعلام تلاوة القرآن الكريم في مصر، الذي بدأ رحلته مع القرآن منذ صغره، حيث كان يعيش كل آية ويتأثر بها بصدق، وكان صوته يلمس القلب قبل الأذن.

الشيخ عبد الحكم عاش القرآن منذ الطفولة وأسهم في تأسيس رابطة لقراء القرآن

وأشار البرنامج إلى أن الشيخ محمود عبد الحكم بدأ رحلة تلاوته في سن مبكرة جدًا، حيث كان شغوفًا بتلاوة القرآن ومتعاطفًا مع معانيه، مؤكدًا أن تجربته في فهم وحفظ الآيات جعلت صوته يتميز بالخشوع والعمق الروحي.

كما شارك الشيخ محمود في تأسيس رابطة لقراء القرآن مع الشيخ محمد رفعت، وكان من المساهمين في تنظيم ورفع مستوى تلاوة القرآن في مصر، ليكون قدوة للأجيال التالية من القراء.

صوت يلامس القلوب وأداء يدرَّس للأجيال القادمة

تم اعتماد الشيخ محمود عبد الحكم في الإذاعة المصرية عام 1944، ليصبح أحد الوجوه البارزة في نشر القرآن الكريم عبر الأثير، حيث امتازت تلاواته بالعمق والتأثير الروحي، وهو ما جعله محط تقدير واستماع من كل محبي التلاوة.

وأشار البرنامج إلى أن رحلة الشيخ كانت مليئة بالعطاء، وتاريخها يحمل العديد من المحطات التي أثرت في صناعة القراء في مصر، مؤكدة أن إرثه ما زال حيًا ويُلهم القراء الشباب حتى اليوم.

«دولة التلاوة».. منصة لتكريم أعلام القراء

وأكدت إدارة برنامج «دولة التلاوة» أن هذا الاحتفاء يأتي في إطار التقدير للأجيال التي أسست فن التلاوة في مصر، ويمثل فرصة للجمهور للتعرف على مسيرة القراء الكبار الذين ساهموا في نشر القرآن الكريم وحفظه.

وأضافت برنامج دولة التلاوة أن مثل هذه المبادرات تساعد على غرس روح حب القرآن والتأثر بمعانيه في نفوس المتابعين، وتلهم القراء الشباب للاقتداء بالأساتذة العظام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.