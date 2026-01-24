السبت 24 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

«دولة التلاوة» يحتفي بالشيخ محمود عبد الحكم: صوت لمس القلوب منذ بداياته

دولة التلاوة الشيخ
دولة التلاوة الشيخ محمود عبد الحكم، فيتو
18 حجم الخط

برنامج دولة التلاوة، احتفى برنامج «دولة التلاوة» بالشيخ محمود عبد الحكم، أحد أعلام تلاوة القرآن الكريم في مصر، الذي بدأ رحلته مع القرآن منذ صغره، حيث كان يعيش كل آية ويتأثر بها بصدق، وكان صوته يلمس القلب قبل الأذن.

الشيخ عبد الحكم عاش القرآن منذ الطفولة وأسهم في تأسيس رابطة لقراء القرآن

وأشار البرنامج إلى أن الشيخ محمود عبد الحكم بدأ رحلة تلاوته في سن مبكرة جدًا، حيث كان شغوفًا بتلاوة القرآن ومتعاطفًا مع معانيه، مؤكدًا أن تجربته في فهم وحفظ الآيات جعلت صوته يتميز بالخشوع والعمق الروحي.

كما شارك الشيخ محمود في تأسيس رابطة لقراء القرآن مع الشيخ محمد رفعت، وكان من المساهمين في تنظيم ورفع مستوى تلاوة القرآن في مصر، ليكون قدوة للأجيال التالية من القراء.

صوت يلامس القلوب وأداء يدرَّس للأجيال القادمة

تم اعتماد الشيخ محمود عبد الحكم في الإذاعة المصرية عام 1944، ليصبح أحد الوجوه البارزة في نشر القرآن الكريم عبر الأثير، حيث امتازت تلاواته بالعمق والتأثير الروحي، وهو ما جعله محط تقدير واستماع من كل محبي التلاوة.

وأشار البرنامج إلى أن رحلة الشيخ كانت مليئة بالعطاء، وتاريخها يحمل العديد من المحطات التي أثرت في صناعة القراء في مصر، مؤكدة أن إرثه ما زال حيًا ويُلهم القراء الشباب حتى اليوم.

«دولة التلاوة».. منصة لتكريم أعلام القراء

وأكدت إدارة برنامج «دولة التلاوة» أن هذا الاحتفاء يأتي في إطار التقدير للأجيال التي أسست فن التلاوة في مصر، ويمثل فرصة للجمهور للتعرف على مسيرة القراء الكبار الذين ساهموا في نشر القرآن الكريم وحفظه.

وأضافت برنامج دولة التلاوة أن مثل هذه المبادرات تساعد على غرس روح حب القرآن والتأثر بمعانيه في نفوس المتابعين، وتلهم القراء الشباب للاقتداء بالأساتذة العظام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دولة التلاوة الشيخ محمود عبد الحكم برنامج دولة التلاوة القرآن الكريم القرآن الشيخ محمد رفعت

مواد متعلقة

تلاوة نموذجية: القارئ أحمد علي يبكي تأثرًا بالقرآن في «دولة التلاوة»

«دولة التلاوة»، منافسة بين أربعة قراء لتحديد المغادر النهائي (بث مباشر)

قراءة مميزة لـ محمد أحمد حسن من سورة التكوير ببرنامج دولة التلاوة(فيديو)

ترميم 100 أسطوانة نادرة للشيخ محمد رفعت وإتاحتها على بوابة الأزهر
ads

الأكثر قراءة

سيدات برشلونة يتوجن بلقب السوبر الإسباني 2026 على حساب ريال مدريد

نتيجة مباراة ليفربول وبورنموث بعد مرور 65 دقيقة (صور)

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول وفوز مانشستر سيتي

نشاط السيسي في حفل عيد الشرطة الـ74 (فيديو)

مرموش يقود مان سيتي للفوز بثنائية على وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

«دولة التلاوة»، منافسة بين أربعة قراء لتحديد المغادر النهائي (بث مباشر)

بعدما كشفته فيتو، تحرك برلماني بشأن الأرقام المفقودة في معرض الكتاب

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم السبت

خدمات

المزيد

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 24 يناير

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

محمود كمال يتألق في «دولة التلاوة» ويقدّم واحدة من أقوى قراءاته

أشرف سيف يخطف القلوب بتلاوة متقنة وإجماع من لجنة "دولة التلاوة" على تميّزه

محمد كامل يبهر لجنة تحكيم «دولة التلاوة» بصوته العذب وتلاوته المدهشة

المزيد
الجريدة الرسمية