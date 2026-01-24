السبت 24 يناير 2026
أخبار مصر

تموين الهرم يضبط 25 جوال دقيق سياحي وسلع غذائية مجهولة المصدر

ضبط المخالفات، فيتو
ضبط المخالفات، فيتو
شنت إدارة تموين الهرم حملة تموينية مكبرة على الأنشطة التجارية بدائرة الإدارة، في إطار توجيهات السيد بلاسي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة، بتشديد الرقابة على الأسواق التجارية ومتابعة مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات التموينية، وتنفيذًا لخطة الدولة في مكافحة الغش التجاري وضبط الأسواق.


وأسفرت الحملة عن تحرير ثلاثة محاضر جنح تموينية، وضبط ومصادرة كميات كبيرة من السلع الغذائية المخالفة، شملت:
25 شيكارة دقيق سياحي، زنة الشيكارة 50 كجم، بإجمالي 1250 كجم.
10 جراكن زيت طعام مجهولة المصدر، زنة الجركن 18 كجم.
9 صفائح سمن بلدي (الحلوب)، زنة الصفيحة 11 كجم.
56 باكتة سكر، بإجمالي وزن 620 كجم.
 

وتم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار المتابعة والرقابة اليومية لضمان استقرار الأسواق وحماية صحة المواطنين.
 

استمرار الحملات الرقابية المكثفة

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة استمرار الحملات الرقابية المكثفة بجميع الإدارات التموينية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية، لضبط المخالفات والتصدي لمحاولات الاحتكار والغش التجاري، وتحقيق الانضباط الكامل بالأسواق.

