تلاوة نموذجية: القارئ أحمد علي يبكي تأثرًا بالقرآن في «دولة التلاوة»

18 حجم الخط

برنامج دولة التلاوة، شهدت حلقة برنامج «دولة التلاوة» أداءً مميزًا من المتسابق القارئ أحمد علي، الذي تأثر بالآيات القرآنية أثناء تلاوته وبكى بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أنه يحاول التعايش مع القرآن بصدق وإخلاص بعيدًا عن الرياء أو النفاق.

الشيخ حسن عبد النبي: صوته قوي ونغمه ممتاز ومستقبل واعد في المجال القرآني

وصف الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، أداء القارئ أحمد علي قائلًا: "ما شاء الله صوته قوي جدًا ونغمه ممتاز، وقراءته جيدة، وله شأن كبير في المستقبل"، مؤكدًا أن هذا الأداء يعكس مستوى متقدم من الإتقان والتفاني في التلاوة.

خبير الأصوات والمقامات يشيد بالتناغم والإحساس القرآني للمتسابق

وأشاد الدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات، بأداء أحمد علي، قائلًا: "اليوم يومك يا أحمد، وهذه التلاوة من عند ربنا، تلاوة نموذجية تدرس"، موضحًا أن اختيار الآيات وطريقة الأداء تجعله أفضل تلاوة له في المسابقة حتى الآن.

الشيخ طه النعماني والداعية مصطفى حسني: أفضل أداء سمعناه

وعلق القارئ طه النعماني: "أجمل مرة سمعتك فيها، ما شاء الله"، بينما قال الداعية مصطفى حسني: "استمتعنا بتلاوتك يا شيخ أحمد"، مشددين على إحساس المتسابق بالآيات وروحه الخاشعة أثناء الأداء، مما جعله نموذجًا للمتسابقين الآخرين.

«دولة التلاوة».. منصة لإبراز المواهب القرآنية

يأتي أداء أحمد علي في سياق برنامج «دولة التلاوة»، الذي يهدف إلى اكتشاف المواهب القرآنية وإبراز أفضل القراء المصريين والعرب، وتقديمهم لجمهور واسع على القنوات الرسمية ومنصات وزارة الأوقاف، مع التركيز على الإحساس القرآني والخشوع في التلاوة بعيدًا عن الرياء أو الأداء الشكلاني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.