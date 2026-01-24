السبت 24 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

تلاوة نموذجية: القارئ أحمد علي يبكي تأثرًا بالقرآن في «دولة التلاوة»

القارئ أحمد علي يبكي
القارئ أحمد علي يبكي تأثرًا بالقرآن في «دولة التلاوة»
18 حجم الخط

برنامج دولة التلاوة، شهدت حلقة برنامج «دولة التلاوة» أداءً مميزًا من المتسابق القارئ أحمد علي، الذي تأثر بالآيات القرآنية أثناء تلاوته وبكى بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أنه يحاول التعايش مع القرآن بصدق وإخلاص بعيدًا عن الرياء أو النفاق.

 

الشيخ حسن عبد النبي: صوته قوي ونغمه ممتاز ومستقبل واعد في المجال القرآني

وصف الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، أداء القارئ أحمد علي قائلًا: "ما شاء الله صوته قوي جدًا ونغمه ممتاز، وقراءته جيدة، وله شأن كبير في المستقبل"، مؤكدًا أن هذا الأداء يعكس مستوى متقدم من الإتقان والتفاني في التلاوة.

خبير الأصوات والمقامات يشيد بالتناغم والإحساس القرآني للمتسابق

وأشاد الدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات، بأداء أحمد علي، قائلًا: "اليوم يومك يا أحمد، وهذه التلاوة من عند ربنا، تلاوة نموذجية تدرس"، موضحًا أن اختيار الآيات وطريقة الأداء تجعله أفضل تلاوة له في المسابقة حتى الآن.

الشيخ طه النعماني والداعية مصطفى حسني: أفضل أداء سمعناه

وعلق القارئ طه النعماني: "أجمل مرة سمعتك فيها، ما شاء الله"، بينما قال الداعية مصطفى حسني: "استمتعنا بتلاوتك يا شيخ أحمد"، مشددين على إحساس المتسابق بالآيات وروحه الخاشعة أثناء الأداء، مما جعله نموذجًا للمتسابقين الآخرين.

«دولة التلاوة».. منصة لإبراز المواهب القرآنية

يأتي أداء أحمد علي في سياق برنامج «دولة التلاوة»، الذي يهدف إلى اكتشاف المواهب القرآنية وإبراز أفضل القراء المصريين والعرب، وتقديمهم لجمهور واسع على القنوات الرسمية ومنصات وزارة الأوقاف، مع التركيز على الإحساس القرآني والخشوع في التلاوة بعيدًا عن الرياء أو الأداء الشكلاني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القارئ أحمد علي أحمد علي الايات القرانية القرآن دولة التلاوة برنامج دولة التلاوة

مواد متعلقة

«دولة التلاوة»، منافسة بين أربعة قراء لتحديد المغادر النهائي (بث مباشر)

قراءة مميزة لـ محمد أحمد حسن من سورة التكوير ببرنامج دولة التلاوة(فيديو)

أحمد علي يُبهِر لجنة تحكيم "دولة التلاوة" بأداء متفرّد

خشوع نادر وصفاء روحي، «دولة التلاوة» يحتفي بالشيخ المنشاوي ويستحضر إرثه القرآني الخالد
ads

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة ليفربول وبورنموث بعد مرور 65 دقيقة (صور)

«دولة التلاوة»، منافسة بين أربعة قراء لتحديد المغادر النهائي (بث مباشر)

مرموش يقود مان سيتي للفوز بثنائية على وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

وزير الداخلية الأسبق: أجهزة الدولة على أهبة الاستعداد لإسقاط جميع مخططات الإرهاب

بعدما كشفته فيتو، تحرك برلماني بشأن الأرقام المفقودة في معرض الكتاب

قبل شهر رمضان، " التموين " تشدد الرقابة على الأسواق لضمان حقوق المستهلكين

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي بعد نقله إلى المستشفى

من صناعة محمد صلاح، سوبوسلاي يسجل هدف تعادل ليفربول أمام بورنموث

خدمات

المزيد

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 24 يناير

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع وادي دجلة.. الزمالك وبتروجت.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«دولة التلاوة»، منافسة بين أربعة قراء لتحديد المغادر النهائي (بث مباشر)

الحكمة من تحويل القبلة في ليلة النصف من شعبان

لماذا وصف الله الشمس بالسراج؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية