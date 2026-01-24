السبت 24 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد والتشكيل المتوقع لمباراة أهلي جدة ونيوم بالدوري السعودي

الدوري السعودي
الدوري السعودي
18 حجم الخط

الدوري السعودي، يحل فريق أهلى جدة ضيفا ثقيلا على منافسه فريق نيوم، المحترف ضمن صفوفه  أحمد حجازى، اليوم السبت، في المباراة التي ستقام على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك ضمن منافسات الجولة الـ 18 فى الدوري السعودي.

 

موعد مباراة نيوم وأهلي جدة في دوري روشن السعودي

 

ومن المقرر أن تقام مباراة نيوم وأهلي جدة في دوري روشن السعودي اليوم السبت، الموافق 24 يناير 2026، على ملعب "مدينة الملك خالد الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً  بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة نيوم وأهلي جدة في دوري روشن السعودي

ويمكن مشاهدة مباراة نيوم وأهلي جدة في دوري روشن السعودي 2025-2026 عن طريق قنوات ثمانية.

وأعلنت شبكة قنوات "ثمانية" تعيين المعلق عبد الله الحربي، للتعليق على أحداث المباراة.


ترتيب أهلي جدة ونيوم 


ويحتل نيوم المركز التاسع برصيد 21 نقطة فى جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يتواجد أهلي جدة فى المركز الثالث برصيد 37 نقطة.

ويأمل نيوم في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أهلي جدة، بعدما خسر ثلاث مباريات متوالية قبل أن يتعادل مع الاتفاق في الجولة الماضية.


فى المقابل، يسعى  الأهلي في مواصلة الانتصارات التى حققها في مبارياته الست الأخيرة وحصد من خلالها العلامة الكاملة دون تعادل أو خسارة، ويسعى إلى تحقيق الفوز السابع تواليًا، للبقاء في المنافسة على اللقب.

تشكيل أهلي جدة المتوقع  أمام نيوم


في حراسة المرمى: ميندي

في خط الدفاع: علي مجرشي، روجير إيبانز، بكر، زكريا هوساوي.

في خط الوسط: ماتيوس، كيسييه، ميو.

في خط الهجوم: رياض محرز، إيفان توني، ويندرسون جالينو.

 

تشكيل نيوم المتوقع أمام أهلي جدة 

في حراسة المرمى: لويس ماكسيميانو.

خط الدفاع: فارس عابدي، أحمد حجازي، عون السلولي، خليفة الدوسري.

خط الوسط: محمد البريك، سعيد بن رحمة، سايمون بوابري، أمادو كوني.

خط الهجوم: لاكازيت، سلمان الفرج.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري السعودي أحمد حجازي جدول ترتيب الدوري السعودي دوري روشن السعودي سلمان الفرج روشن السعودي فريق نيوم فريق أهلي جدة

مواد متعلقة

ليفربول يواجه بورنموث في الجولة الـ23 بالدوري الإنجليزي

ليفربول والريال وبيراميدز، مواعيد مباريات اليوم السبت 24 يناير 2026 والقنوات الناقلة

بيراميدز بوظها، آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع لاعب الأردن عودة الفاخوري

على طريقة "ما حدش فاهم حاجة"، سلوت يتحدث عن مشاركة محمد صلاح أمام بورنموث

إسماعيل صيباري يعتذر مجددا عن حادث المنشفة بنهائي أمم أفريقيا (فيديو)

الإسماعيلي يكشف تفاصيل إصابة خالد النبريص

سالم الدوسري يتعافى من الإصابة

باريس سان جيرمان يفوز على أوكسير ويتصدر الدوري الفرنسي
ads

الأكثر قراءة

السيسي يصل القاهرة الجديدة للاحتفال بعيد الشرطة 74

تصل إلى 5 جنيهات، ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم السبت 24 يناير 2026

طلب إحاطة بشأن عودة مخالفات البناء بسبب خلل تطبيق قانون التصالح

الشروط الكاملة لوظائف الشركة القابضة للكهرباء ومعايير القبول بها

قانون المحال العامة، تراخيص بالإخطار وضوابط جديدة لتنظيم الأنشطة التجارية

عزف السلام الجمهوري، مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي في أكاديمية الشرطة

السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي صباح اليوم السبت

خدمات

المزيد

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

الهبرد يواصل الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع وادي دجلة.. الزمالك وبتروجت.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم كسر الرجل في المنام وعلاقته بمواجهة العديد من الأزمات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 24 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 24 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية