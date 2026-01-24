ليفربول والريال وبيراميدز، مواعيد مباريات اليوم السبت 24 يناير 2026 والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم السبت 24 يناير 2026، العديد من المباريات القوية في مختلف البطولات المحلية والقارية، ولعل أبرزهم مباراة بورنموث أمام ليفربول ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

نهضة بركان × بيراميدز – الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مص، على قناة beIN Sports HD 2

باور ديناموز × ريفرز يونايتد – الساعة 3:00 عصرًا، بتوقيت مصر على قناة beIN Sports HD 2

شبيبة القبائل × الجيش الملكي – الساعة 6:00 مساءً، على قناة beIN Sports HD 2

الترجي × سيمبا – الساعة 6:00 مساءً، على قناة beIN Sports HD 7

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية

اتحاد العاصمة × ديوليبا أي سي – الساعة 9:00 مساءً، على قناة beIN Sports HD 8

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

وست هام × سندرلاند – الساعة 2:30 ظهرًا، على قناة beIN Sports HD 1

بيرنلي × توتنهام هوتسبير – الساعة 5:00 مساءً، على قناة beIN Sports HD 3

فولهام × برايتون – الساعة 5:00 مساءً، على قناة beIN Sports HD 5

مانشستر سيتي × وولفرهامبتون – الساعة 5:00 مساءً، على قناة beIN Sports HD 1

بورنموث × ليفربول – الساعة 7:30 مساءً، على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

رايو فاليكانو × أوساسونا – الساعة 3:00 عصرًا، على قناة beIN Sports HD 4

فالنسيا × إسبانيول – الساعة 5:15 مساءً، على قناة beIN Sports HD 4

إشبيلية × أتلتيك بيلباو – الساعة 7:30 مساءً، على قناة beIN Sports HD 3

فياريال × ريال مدريد – الساعة 10:00 مساءً، على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الخليج × الشباب – الساعة 3:25 عصرًا، على قناة Thmanyah

الخلود × الاتفاق – الساعة 5:20 مساءً، على قناة Thmanyah

نيوم × الأهلي – الساعة 7:30 مساءً، على قناة Thmanyah

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

كومو × تورينو – الساعة 4:00 عصرًا، على قناة AD Sports 1 HD

فيورنتينا × كالياري – الساعة 7:00 مساءً، على قناة AD Sports 1 HD

ليتشي × لاتسيو – الساعة 9:45 مساءً، على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

رين × لوريان – الساعة 6:00 مساءً، على قناة beIN Sports HD 8

لوهافر × موناكو – الساعة 8:00 مساءً، على قناة beIN Sports HD 4

مارسيليا × لانس – الساعة 10:00 مساءً، على قناة beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات الدوري الألماني

باير ليفركوزن × فيردر بريمن – الساعة 4:30 عصرًا

بايرن ميونخ × أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرًا

آينتراخت فرانكفورت × هوفينهايم – الساعة 4:30 عصرًا

هايدينهايم × لايبزيج – الساعة 4:30 عصرًا

ماينتس × فولفسبورج – الساعة 4:30 عصرًا

أونيون برلين × بوروسيا دورتموند – الساعة 7:30 مساءً

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.