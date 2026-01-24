ليفربول يواجه بورنموث في الجولة الـ23 بالدوري الإنجليزي

السبت 24 يناير 2026
يواجه ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح اليوم السبت بورنموث ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يدخل فريق ليفربول اللقاء وهو يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب العام برصيد 36 نقطة، بعد أن سجل لاعبوه 33 هدفًا وتلقت شباكهم 29 هدفًا.

 ويسعى "الريدز" لتحقيق الفوز لمواصلة الضغط على فرق الصدارة وتعزيز تواجده ضمن المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

على الجانب الآخر، يمر بورنموث بفترة متذبذبة ويحتل المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة. 

وأحرز لاعبو الفريق 35 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 41 هدفًا، مما يعكس ضعفًا دفاعيًا يحاول الفريق معالجته والفوز على أرضه دفعة معنوية كبيرة له للابتعاد عن مناطق الخطر في أسفل الجدول.

وكان ليفربول بقيادة آرني سلوت، التقى نظيره مارسيليا ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتألق ليفربول أمام مارسيليا وحقق الفوز بثلاثية دون رد ليضع قدمًا في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وعاد النجم الدولي المصري محمد صلاح إلى التشكيل الأساسي للفريق لأول مرة منذ فترة طويلة، وتعتبر هذه أول مباراة له بعد عودته من بطولة كأس أمم إفريقيا.

وتبرز أرقام النجم المصري محمد صلاح كأحد أقوى الأسلحة التي يخشاها الضيوف، نظرًا لتاريخه المرعب أمام شباكهم.

 

ماكينة أهداف لا تهدأ 

وتمثل مواجهة بورنموث "نزهة تهديفية" لقائد المنتخب الوطني، حيث تشير الإحصائيات إلى تفوق كاسح لـ"الملك المصري" خلال مواجهاته السابقة ضد هذا الفريق في الدوري الإنجليزي:

عدد المباريات: خاض صلاح 12 مباراة ضد بورنموث.

السجل التهديفي: نجح في تسجيل 12 هدفًا (بمعدل هدف في كل مباراة).

الصناعة: لم يكتفِ بالتسجيل بل ساهم بصناعة هدفين لزملائه.

لا تتوقف أرقام صلاح عند الجانب الفردي، بل تمتد لتشمل التأثير الجماعي؛ فخلال الـ12 مواجهة التي شارك فيها، حقق ليفربول الفوز في 11 مباراة، بينما لم يتذوق طعم الخسارة أمامهم سوى في لقاء وحيد.

ويسعى صلاح في لقاء اليوم لزيادة غلته التهديفية، حيث يطمح لكسر حاجز الـ12 هدفًا والانفراد بأرقام قياسية جديدة، خاصة في ظل حالته الفنية المستقرة هذا الموسم، مما يجعل دفاع بورنموث أمام اختبار هو الأصعب في "البريميرليج".

الجريدة الرسمية