سالم الدوسري يتعافى من الإصابة

كشفت تقارير صحفية سعودية أن سالم الدوسري، لاعب نادي الهلال، أصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات بصورة طبيعية، بعد تعافيه الكامل من الإصابة التي أبعدته عن الفريق خلال الفترة الماضية.



وشهدت تدريبات الهلال مشاركة سالم الدوسري بشكل كامل، عقب اجتيازه البرنامج العلاجي والتأهيلي.

وكان سالم الدوسري قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية عقب مباراة الديربي أمام النصر، ما استدعى خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي امتد لنحو عشرة أيام.

وحرص الجهاز الطبي بنادي الهلال على تطبيق خطة علاجية دقيقة، لضمان عودة اللاعب دون أي مضاعفات، وهو ما أسهم في تعافيه الكامل وعودته للتدريبات الجماعية.



ومن المنتظر أن يتم تقييم جاهزية اللاعب بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لإشراكه في المباريات حسب الرؤية الفنية للجهاز الفني.

