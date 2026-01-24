على طريقة "ما حدش فاهم حاجة"، سلوت يتحدث عن مشاركة محمد صلاح أمام بورنموث

18 حجم الخط

كشف آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول عن موقف محمد صلاح نجم الفريق، من المشاركة في مباراة بورنموث بالدوري الإنجليزي.



وقال سلوت في تصريحات صحفية: دائمًا أشعر بعدم الارتياح إذا تركت لاعبًا خارج التشكيلة، وخاصة إذا كان لاعبًا له أهمية كبيرة لهذا النادي، ولكن من واجبي أن أتخذ القرار الذي أراه الأفضل للفريق، لكن هذا القرار دائمًا ما يكون غير مريح، ليس فقط مع “مو”، بل مع كل لاعب أستبعده بسبب الجهد الذي يبذله.

وأضاف:" ينبغي أن يكون الأمر كذلك، لأنه إذا لم تكن لديك ثقة بنفسك، فسيكون من الصعب اللعب أمام 60 ألف متفرج، يجب أن يثق هؤلاء اللاعبون بأنهم "جيدون بما يكفي للعب، ويجب أن يلعبوا".

وأشار آرني سلوت: أنا لا أتحدث فقط عن مو، بالتأكيد محمد صلاح واحدٌ منهم، إنه ليس لاعبًا يقول اتركوني خارج التشكيلة خمس مرات متتالية، لكن جميع اللاعبين متساوون في هذا الصدد؛ لأنهم يريدون المساعدة وإثبات قدرتهم على دعم الفريق.

وأتم سلوت تصريحاته: أعتقد أن كل لاعب يعرف أن المدرب يحتاج إلى اتخاذ قرارات، وأعتقد أن كل لاعب يختلف مع مدربه في 99 مرة من أصل 100 إذا لم يختره.

موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول نظيره بورنموث اليوم السبت 24 من شهر يناير الجاري ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل الريدز ضيفا أمام نظيره بورنموث في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وكان ليفربول بقيادة آرني سلوت، التقى نظيره مارسيليا ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتألق ليفربول أمام مارسيليا وحقق الفوز بثلاثية دون رد ليضع قدمًا في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

