الإسماعيلي يكشف تفاصيل إصابة خالد النبريص

أكد مجدي الباز، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن إصابة المهاجم الفلسطيني خالد النبريص، خلال مباراة المقاولون العرب، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة الـ15 من مسابقة الدوري المصري.



وقال الباز في تصريحات للمركز الإعلامي بالنادي، إن إصابة اللاعب عبارة عن تمزق في أربطة الركبة، تعرض لها في مباراة المقاولون العرب، مشيرًا إلى أن اللاعب سيحتاج إلى مدة أسبوعين، من أجل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وفاز فريق المقاولون العرب، أمام الإسماعيلي 2-1 في المباراة التي جمعتهما بإستاد الإسماعيلية ضمن الجولة الـ 15 من بطولة الدوري المصري.

أهداف مباراة المقاولون العرب والإسماعيلي

أحرز ثنائية المقاولون اللاعب جواكيم أوجيرا في الدقيقتين 55 و68 فيما أحرز هدف الإسماعيلي عبد الرحمن الدح في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

ترتيب الإسماعيلي والمقاولون في الدوري

وبهذه النتيجة توقف رصيد الإسماعيلي عند 10 نقاط في المركز الـ 20 بعدما جمعهما من 14 مباراة، بعدما حقق الفوز في ثلاث مواجهات، وتعادل في مباراة واحدة، وخسر 10 مباريات، فيما رفع المقاولون رصيده إلى 13 نقطة بالمركز الخامس عشر في جدول الدوري بعدما خاض 15 مباراة، حقق الفوز في مباراتين وتعادل في سبع مواجهات، وخسر ست مباريات.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة مودرن سبورت، يوم الخميس المقبل، في الجولة 16 من الدوري.

