إسماعيل صيباري يعتذر مجددا عن حادث المنشفة بنهائي أمم أفريقيا (فيديو)

إسماعيل صيباري، فيتو
قدَّم إسماعيل صيباري، لاعب منتخب المغرب، اعتذارًا جديدًا عن "حادثة المنشفة"، التي صنعت جدلًا واسعًا في نهائي كأس أمم أفريقيا أمام السنغال.

وقال لاعب الوسط في تصريحات لشبكة ESPN: "كان خطأ، أنا مدرك لخطئي ولهذا اعتذرت، عندما عدت إلى المنزل رأيت مدى سوء الوضع".

وأضاف: "أرسلت على الفور رسالة إلى شخص ما في السنغال للاعتذار، كما اعتذرت لميندي في المطار، لقد تم حل الأمر وإغلاقه، علينا المضي قدمًا".

وقف إسماعيل صيباري خلف مرمى السنغال محاولًا خطف منشفة الحارس إدوارد ميندي، تمامًا مثلما فعل بعض زملائه وجامعي الكرات بملعب الرباط.

 

وتعرض ييفان ضيوف الحارس الاحتياطي لمنتخب السنغال للمضايقة من قبل جامعي الكرات، أثناء حمايته لمنشفة زميله، ليصبح الأمر محل جدل واسع في مواقع التواصل.

وقال ضيوف: "تخيلوا، قال لي أحد جامعي الكرات: كن منصفًا. فأجبته: منصف على ماذا؟ أنتم من تأخذون المناشف وأنا من يتصرف بغير نزاهة؟ بينما كل ما أفعله هو إعادتها".

