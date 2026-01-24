السبت 24 يناير 2026
رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم السبت

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم السبت
18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، يتربع آرسنال على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة قبل انطلاق مباريات اليوم في افتتاح الجولة الـ 23.

فيما يتواجد مانشستر سيتي في الوصافة برصيد 43 نقطة بفارق الأهداف عن أستون فيلا ثم ليفربول رابعًا برصيد 36 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم السبت

1- آرسنال 50 نقطة
2- مانشستر سيتي 43 نقطة
3- أستون فيلا 43 نقطة
4- ليفربول 36 نقطة
5- مانشستر يونايتد 35 نقطة
6- تشيلسي 34 نقطة
7- برينتفورد 33 نقطة
8- نيوكاسل يونايتد 33 نقطة
9- سندرلاند 33 نقطة
10- إيفرتون 32 نقطة
11- فولهام 31 نقطة 
12- برايتون 30 نقطة
13- كريستال بالاس 28 نقطة
14- توتنهام هوتسبير 27 نقطة
15- بورنموث 27 نقطة
16- ليدز يونايتد 25 نقطة
17- نوتنجهام  22 نقطة
18- وست هام 17 نقطة
19- بيرنلي 14 نقطة
20- وولفرهامبتون 8 نقاط

جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي 

وتنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الـ 23 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بإقامة 5 مواجهات.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي


وست هام ضد سندرلاند – الساعة 2:30 ظهرًا

بيرنلي ضد توتنهام هوتسبير – الساعة 5:00 مساءً

فولهام ضد برايتون – الساعة 5:00 مساءً

مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون – الساعة 5:00 مساءً

بورنموث ضد ليفربول – الساعة 7:30 مساءً

 

ومن المقرر أن تستكمل الجولة الـ 23 غدا الأحد بإقامة 4 مباريات  من الدوري الإنجليزي الممتاز وتختتم الجولة بمواجهة واحدة يوم الاثنين كالتالي: 

الأحد 25 يناير 2026

كريستال بالاس ضد تشيلسي - 4 مساءً - ملعب سيلهرست بارك
نيوكاسل ضد أستون فيلا- 4 مساءً - ملعب سانت جيمس بارك
برينتفورد ضد نوتنجهام فورست - 4 مساءً - ملعب جي تك كوميونيتي
آرسنال ضد مانشستر يونايتد - 6:30 مساءً - ملعب الإمارات

الإثنين 26 يناير 2026


إيفرتون ضد ليدز يونايتد - 10 مساءً - ملعب هيل ديكنسون

