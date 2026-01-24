بيراميدز بوظها، آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع لاعب الأردن الفاخوري

18 حجم الخط

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل مفاوضات النادي الأهلي مع الأردني عودة الفاخوري، وذلك عقب اقتراب اللاعب الأردني من الانتقال إلى صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



وقال أحمد شوبير عبر برنامج الناظر: “الأهلي بدأ المفاوضات منذ فترة طويلة جدًّا، وكان هناك شرط جزائي في عقد اللاعب يُقدّر بـ 150 ألف دولار”.

وأضاف شوبير: "الأهلي احترامًا لناديه الأردني رفض استغلال هذا الشرط واتفق مع النادي على دفع 300 ألف دولار، ثم بعد ذلك قام نادي الحسين إربد بتأجيل التعاقد بحجة انتظار عرض خارجي".

وأتم شوبير: “دخل بيراميدز في المفاوضات وقدَّم عرضًا يصل إلى مليون دولار حسب ما أبلغ به النادي الأردني قائلًا: ”الأهلي لو محتاج اللاعب احنا عندنا عرض من بيراميدز بمليون دولار، والأهلي رفض طريقة التفاوض بهذا الشكل وقرر الخروج من الصفقة”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.