انطلاق النسخة الأولى من مسابقة التميز التعليمي لمدارس اليونسكو في الشرقية

18 حجم الخط

أكدت المهندسة لبنى عبد العزيز، نائبة محافظ الشرقية انطلاق النسخة الأولى من جائزة التميز التعليمي يهدف إلى تحفيز المدارس على الالتزام بمعايير مثل التنوع الثقافي والمواطنة العالمية بالإضافة إلى التعليم من أجل التنمية المستدامة فضلًا عن إبراز دور المدارس في ربط التراث الثقافي لمحافظة الشرقية بالاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافس الإيجابي بين المدارس لتقديم أفضل الممارسات التعليمية والمجتمعية، وتوثيق التجارب الناجحة ونشرها، بما يسهم في تنمية الوعي والحفاظ على الهوية الوطنية، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠، وتماشيًا مع أجندة اليونسكو الدولية.

الدكتورة رشا رأفت مديرة الهيئة الإقليمية

فيما أوضحت الدكتورة رشا رأفت، مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية ووحدة اليونسكو بالمحافظة، أن المسابقة تنظمها الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية بالتعاون مع وحدة اليونسكو ومديرية التربية والتعليم، بهدف تنمية الوعي السياحي لدى أفراد المجتمع المحلي، والتعريف بتاريخ محافظة الشرقية العريق وإمكاناتها السياحية، وإبراز السلوكيات الإيجابية، بما يتماشى مع خطة تنمية الوعي السياحي.

شروط المشاركة فى المسابقة

وأضافت مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة ووحدة اليونسكو أن شروط ومعايير وجوائز وآليات المشاركة في المسابقة الى ان شروط المشاركة بالمسابقة هى تقديم مشروعات تدور حول الاقتصاد الأخضروالتعلم بالتراث مع ضرورة الالتزام بتوثيق الأنشطة بالصور والفيديوهات والتقارير المكتوبة، وإشراك الطلاب والمجتمع المحلي في تنفيذ المشروعات.

معايير التقييم

وحول معايير التقييم قالت انها تتمثل في تنفيذ الأهداف المتسقة مع معايير اليونسكو: ٤٠٪ وجودة مشروع الاقتصاد الأخضر: ٢٠٪ ثم جودة مشروع التعلم بالتراث: ٢٠٪ وأخيرا التوثيق والمشاركة المجتمعية: ٢٠٪ حيث ستحصل المدرسة الحاصلة على المركز الأول على درع تكريم المركز الأول والمدارس المتميزة الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى تحصل على شهادات تقدير، مع نشر مشروعاتها على الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية كما يتم تنظيم معرض لعرض المشروعات الفائزة والمتميزة ويكون موعد التقديم بنهاية شهر فبراير، ويستمر حتى منتصف شهر مارس.

عقد ورشة عمل تعريفية

وأشارت مديرة الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية إلى أنه سيقوم منسقو المدارس المنتسبة لليونسكو بمحافظة الشرقية بتقديم ملفات المشاركة إلى مديرية التربية والتعليم بالشرقية، على أن يتم عقد ورشة عمل تعريفية لشرح أهداف المسابقة وخطوات التقديم، علي أن يتم إتاحة رابط إلكتروني خلال الورشة التعريفية، تسهيلًا وتيسيرًا على المشاركين للتسجيل بالمسابقة.

مدرستى نموذج للتراث والاستدامة

وكان المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، قد أعلن عن إطلاق النسخة الأولى من مسابقة التميز التعليمي لعام ٢٠٢٦، تحت شعار «مدرستي نموذج للتراث والاستدامة»، والمخصصة للمدارس المنتسبة لليونسكو بمحافظة الشرقية، وذلك تحت إشراف الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، وبالتعاون مع وحدة اليونسكو بالمحافظة، وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتعليم الموافق ٢٤ يناير من كل عام.

تبنى الممارسات البيئية المستدامة

وأوضح محافظ الشرقية أن إطلاق المسابقة يأتي في إطار دعم المدارس المنتسبة لليونسكو، باعتبارها سفيرًا مجتمعيًا لتبنّي الممارسات البيئية المستدامة، والحفاظ على التراث الثقافي، وتعزيز دور التعليم في بناء الإنسان وترسيخ الهوية.

تقديم نماذج متميزة فى التعليم

وأكد المحافظ أهمية الدور الذي تقوم به المدارس المنتسبة لليونسكو في تبنّي الممارسات التعليمية والمجتمعية المستدامة، بما يسهم في غرس الوعي لدى النشء، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز التنافس الإيجابي بين المدارس لتقديم نماذج متميزة في التعليم وخدمة المجتمع، مع توثيق التجارب الناجحة ونشرها للاستفادة منها وتعميمها، دعمًا لمسيرة التنمية المستدامة بالمحافظة.

