محافظات

محافظة الشرقية أتمت استعدادها للاحتفال بافتتاح المتحف المصرى الكبير

المهندس حازم الأشموني
المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، فيتو

استعدت محافظة الشرقية لانطلاق الفعاليات الثقافية والفنية، احتفالا بافتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك بمحيط قصر ثقافة الزقازيق بحضور المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتم توجيه الدعوة لمواطني الشرقية للحضور. 

وزير الصحة يبحث مع محافظ الشرقية التوسع في إنشاء مستشفيات جديدة

الجهات المشاركة فى تنظيم الفعاليات 

تنظم هذه الفعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة وقصر ثقافة الرقازيق، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، والتى تأتى تزامنا مع افتتاح المتحف المصرى الكبير، وذلك اليوم السبت في الثالثة عصرا. 

وأوضح محمد فاروق مدير العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة، أن الفعاليات يتخللها حفل لتقديم فقرات فنية وثقافية متميزة، موجها الدعوة للمجتمع الشرقاوى بالحضور.  

محافظ الشرقية يتفقد مشروعات رصف وتطوير الطرق بالقنايات والحسينية

إعادة الحياة لنبات البردي

وكان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، قد أعلن أن المحافظة شاركت فى المتحف المصرى الكبير بإعادة الحياة لنبات البردي باشتراكه بالمتحف، مشيرا إلى أن المحافظة قد وفرت شاشات عرض كبيرة بكافة ميادين الزقازيق وجميع المراكز التابعة للمحافظة.   

 

