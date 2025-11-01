محافظة الشرقية أتمت استعدادها للاحتفال بافتتاح المتحف المصرى الكبير

استعدت محافظة الشرقية لانطلاق الفعاليات الثقافية والفنية، احتفالا بافتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك بمحيط قصر ثقافة الزقازيق بحضور المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتم توجيه الدعوة لمواطني الشرقية للحضور.

الجهات المشاركة فى تنظيم الفعاليات

تنظم هذه الفعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة وقصر ثقافة الرقازيق، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، والتى تأتى تزامنا مع افتتاح المتحف المصرى الكبير، وذلك اليوم السبت في الثالثة عصرا.

وأوضح محمد فاروق مدير العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة، أن الفعاليات يتخللها حفل لتقديم فقرات فنية وثقافية متميزة، موجها الدعوة للمجتمع الشرقاوى بالحضور.

إعادة الحياة لنبات البردي

وكان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، قد أعلن أن المحافظة شاركت فى المتحف المصرى الكبير بإعادة الحياة لنبات البردي باشتراكه بالمتحف، مشيرا إلى أن المحافظة قد وفرت شاشات عرض كبيرة بكافة ميادين الزقازيق وجميع المراكز التابعة للمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.