إلغاء ندب 12 من القائمين على امتحانات الإعدادية بالشرقية لمخالفة التعليمات

تابع محمد رمضان غريب، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، سير امتحان مادة الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية العامة (دور يناير 2026)، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية، تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية.

وضبط عدد من الهواتف المحمولة داخل اللجان

امتحانات الشهادة الاعدادية،وأكد وكيل أول الوزارة أنه في إطار المتابعة اللحظية لسير الامتحانات، تم رصد عدد من المخالفات داخل لجان امتحانية بإدارات ديرب نجم، وشرق الزقازيق، والقرين، والصالحية الجديدة التعليمية، حيث جرى إحباط محاولات غش وضبط عدد من الهواتف المحمولة داخل اللجان.

استبعاد وإلغاء ندب 4 رؤساء لجان، و4 مراقبين

وأوضح أنه تقرر استبعاد وإلغاء ندب 4 رؤساء لجان، و4 مراقبين أوائل، و4 مراقبي أدوار، مع إحالتهم إلى الشئون القانونية، إلى جانب إحالة ملاحظين اثنين إلى الشئون القانونية والنيابة العامة، لمخالفتهم القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، والقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، والقانون رقم 205 لسنة 2020.

وأشار وكيل أول الوزارة إلى أبرز الوقائع التي تم ضبطها، حيث جرى ضبط إحدى الملاحظات بلجنة أحمد عبد العزيز الشرقاوي بإدارة القرين التعليمية لقيامها بتصوير ورقة الامتحان، وتمت إحالتها إلى النيابة العامة، مع استبعاد رئيس اللجنة والمراقب الأول وإلغاء ندبهما.

كما تم ضبط ملاحظة أخرى بلجنة أحمد عرابي الإعدادية بنين بإدارة شرق الزقازيق التعليمية لتصوير ورقة الأسئلة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، مع استبعاد رئيس اللجنة والمراقب الأول وإحالتهما إلى الشئون القانونية.

ضبط طالبين بمركز ديرب نجم ومدينة الصالحية الجديدة

كما تم ضبط طالبين بلجنتي كمال عبد الحافظ للتعليم الأساسي بإدارة ديرب نجم، وعبد الحميد جاويش للتعليم الأساسي بإدارة الصالحية الجديدة، لقيامهما بتصوير أوراق امتحان مادة الإحصاء باستخدام الهاتف المحمول، وتم تحرير محاضر إثبات حالة، وإلغاء ندب عدد من الملاحظين ورؤساء الأدوار ورؤساء اللجان والمراقبين الأوائل بكل لجنة، لمخالفتهم التعليمات المنظمة.

امتحانات الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول

وأضاف محمد رمضان أن امتحان مادة الجبر والإحصاء أداه اليوم نحو 148 ألفًا و900 طالب وطالبة، أمام 810 لجان امتحانية على مستوى المحافظة، بنسبة حضور بلغت 99.4%.

غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالشرقية

وأكد وكيل أول الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تواصل متابعة الامتحانات لحظة بلحظة، بالتنسيق الكامل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، بهدف تهيئة المناخ المناسب للطلاب، وضمان سير الامتحانات في هدوء وانتظام، وسرعة التدخل الفوري حال حدوث أي معوقات.

وشدد وكيل أول الوزارة على ضرورة مراعاة الدقة والمراجعة الشاملة لكافة بيانات الطلاب، والتأكيد على توقيع الملاحظين على “تيكيت” أسماء الطلاب بكراسات الإجابة، موضحًا أن جميع أوراق البوكليت مكودة بسريال نمبر، بما يتيح سهولة تتبع أي محاولة غش أو تسريب أو نشر، والوصول إلى المتسبب فيها خلال دقائق قليلة، واتخاذ الإجراءات القانونية التي تصل إلى حرمان الطالب من الامتحان وإلغاء مادته، فضلًا عن إحالة أي زميل منتدب لأعمال الامتحانات يخالف القواعد والتعليمات إلى النيابة العامة ومجازاته وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة.

