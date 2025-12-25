حصاد 2025، محافظة الشرقية تنظم 71 دورة بحضور 2344 متدربا

18 حجم الخط

نفذ مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية في محافظة الشرقية 71 دورة تدريبية استفاد منها 2344 شخصا خلال عام 2025، وشملت 22 دورة عن أساسيات التحول الرقمى و6 أخرى عن التأهيل للرخصة الدولية ودورة واحدة عن تنمية مهارات رؤساء المراكزوالاحياء والمدن بالإضافة إلى مجموعة من الندوات .

71 دورة لتعزيز مهارات 2344

وكشف ممدوح الشرقاوي مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية أنه خلال عام 2025 تم تنفيذ 71 دورة تدريبية لتعزيز مهارات 2344 من العاملين بالجهاز الإداري والشباب حيث تم تنفيذ 22 دورة تدريبية عن أساسيات التحول الرقمي استفاد منها 626 متدربا، وتنفيذ 6 دورات تدريبية عن التأهيل على الرخصة الدولية ICDL استفاد منها 83 متدربا، وكذلك دورة تدريبية عن تنمية مهارات رؤساء المراكز والأحياء والمدن استفاد منها ١9 متدربا.

مهارات التعامل مع الاخرين

كما تم تنظيم دورة تدريبية عن مهارات التعامل مع الأخرين استفاد منها 46 متدربا، وأخرى عن إدارة الفعاليات الإعلامية والمؤتمرات والمراسم والإتيكيت استفاد منها 19 متدربا وأخرى عن الحملة المكانية استفاد منها 19 متدربا وتم تنفيذ دورتين تدريبيتين عن الهوية البصرية والحفاظ على التراث استفاد منها 69 متدربا، وأخرى عن دراسات الجدوى الاقتصادية استفاد منها 15 متدربا.

تنمية مهارات مسئولى وحدات تكافؤ الفرص

كما تم تنظيم دورة تدريبية عن تنمية مهارات مسئولي وحدات تكافؤ الفرص بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية استفاد منها 20 متدربا ومثلها عن استراتيجية صناعة الهوية البصرية والرسالة الإعلامية استفاد منها 23 متدربا.

دورة عن براعم مصر الرقمية استفاد منها 366 متدربا

إضافة إلى تنفيذ 3 دورات تدريبية عن إدارة الأزمات والحد من المخاطر والأمن القومي والتصدي للشائعات استفاد منها 111 متدربا، ومثلهم عن الإدارات الهندسية استفاد منها 99 متدربا، وواحدة عن المسوح الإحصائية استفاد منها 23 متدربا، وأخرى عن رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بالطرق العمومية استفاد منها 27 متدربا، إلى جانب دورة عن التفكير التصميمي استفاد منها 24 متدربا، وأخرى عن براعم مصر الرقمية استفاد منها 366 متدربا، وثالثة عن برنامج إعداد قادة المستقبل منتدي الطفل استفاد منها 47 متدربا.

إعداد قادة المستقبل رقم 1و2

وتم عقد دورتين عن برنامج إعداد قادة المستقبل رقم 1 و2 استفاد منها 52 متدربا، وواحدة عن تنمية المهارات الشخصية والقيادية والمهنية واللباقة الدبلوماسية في التعامل مع المواطنين استفاد منها 25 متدربا، وأخرى عن أشبال مصر الرقمية استفاد منها 52 متدربا، وواحدة عن مقدمة في البرمجة باستخدام لغة البايثون استفاد منها 25 متدربا، ومثلها عن المراجعة الداخلية والحوكمة ومكافحة الفساد استفاد منها 38 متدربا، كما تم تنفيذ دورتين عن الحجز الإداري استفاد منها 114 متدربا.

كتابة التقارير والمراسلات والمهارات الإدارية

وتم تنظيم دورة واحدة عن إعداد وكتابة التقارير والمراسلات والمهارات الإدارية استفاد منها 19 متدربا، وثالثة عن قانون الخدمة المدنية استفاد منها 42 متدربا، ودورتين عن أساسيات الحاسب الآلي Excel استفاد منها 54 متدربا، وواحدة عن إعداد القادة 7 استفاد منها 18 متدربا، وأخيرة عن التنمية السياحية استفاد منها 30 متدربا.

ورشة عمل عن مسئولى الإعلام والصفحات الرسمية

تم تنفيذ خمس دورات عن شئون البيئة وإدارة المخلفات الصلبة استفاد منها ١٤٣ متدربا، واثنين عن ورشة مسئولي الإعلام والصفحات الرسمية بالمراكز والمدن والأحياء استفاد منها ٣٣ متدربا، كما عقدت ندوة تثقيفية عن مبادرة ١٠٠ مليون شجرة استفاد منها ٣١ متدربا، ودورة تدريبية عن بناء الأسرة المصرية سفراء السعادة استفاد منها ٣٢ متدربا.

الإجراءات الخاصة بملف التصالح بالمناطق الصناعية

أوضح مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية أن المركز استضاف ونظم خلال عام ٢٠٢٥ عدد من الإجتماعات والفعاليات الهامة حيث استضاف منتدى الطفل والإجراءات الخاصة بملف التصالح بالمناطق الصناعية بالإضافة إلى استضافة لجنة النظر في تظلمات التصالح والاجتماع الشهري لوحدة السكان وورشة عمل لتنمية مهارات منسقي السكان بالمراكز والمدن والأحياء ولقاء توعوي للتدريب على الاستخدام الآمن للإنترنت والمنصات الرقمية.

المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية

بدوره أشاد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية بالدور المحوري الذي يقوم به مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية التابع لديوان عام المحافظة في تنفيذ دورات تدريبية لتنمية مهارات العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية التابعة له ويمتد أثره ليشمل الشباب والمواطنين.

وأكدت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ أن المحافظة حريصة على الاستثمار في العنصر البشري وبناء كوادر شابة قادرة على مواكبة متغيرات العصر والمشاركة بفاعلية في خطط التنمية، بما يحقق فرص عمل حقيقية ويُسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.