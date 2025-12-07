محافظة الشرقية تمول 738 مشروعا بتكلفة 70 مليون جنيه

18 حجم الخط

كشف وائل حامد مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمحافظة الشرقية إنجازات الفرع خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ٢٠٢٥.

وقال إنه تم تمويل (٧٣٨) مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر بإجمالي تمويل (70مليون جنيه) والمساهمة في توفير أكثر من ( ٢٢٩٦) فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

استفادة 90 شاب وفتاة من التسويق الالكترونى

وأضاف انه تم تنفيذ (٢) دورة تدريبية في ريادة الأعمال، التسويق الإلكتروني، والتدريب الفني بإجمالي (٩٠) مستفيدًا من الشباب والفتيات.

وأشار إلى أنه تم تنظيم معرض لبيع المنتجات شبابية بمشاركة ٢٥ عارض وتسجيل (٨) فرص تصديرية بقيمة ٢ مليون جنيه و(٢٥) خدمة بالجهات الحكومية بقيمة ١.٥ مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ (٣) صفقات تكامل بقيمة (١.٥) مليون جنيه وتنفيذ (٣٠) دراسة جدوى استرشادية.

وترشيح (٧) مشروعات دعم التصدير بالإضافة إلى تنفيذ (٨) ندوات تعريفية بمختلف مراكز المحافظة، كما تم تقديم خدمات الشباك الواحد (رخص دائمة - رخص مؤقتة - شهادات التصنيف - شهادات المزايا ) لـ ١٢٤ عميلا.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على الدور الحيوي الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في دعم شباب المحافظة من خلال تقديم القروض الميسرة وتوفير فرص العمل ودعم التنمية الاقتصادية والمجتمعية عبر تمويل المشروعات الجديدة وتطوير القائم منها، وتحسين البنية الأساسية في المجالات كثيفة العمالة.

