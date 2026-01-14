الأربعاء 14 يناير 2026
محافظ الشرقية يفتتح مدرسة بهنيا الثانوية التجارية بديرب نجم

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مدرسة بهنيا الثانوية التجارية التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية "إحلال جزئي وصيانة" والمُقامة على مساحة ١٥٢٤ م٢ والتي تضم ١٢ فصلًا دراسيًا جديدًا ليصل إجمالي الفصول إلى ٢١ فصلا دراسيا يستوعب ٦١٧ طالبا وطالبة بتكلفة إجمالية بلغت ١٧ مليون و٦٤٨ ألف جنيه، لتمثل صرحًا تعليميًا جديدًا يُساهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمركز.

محافظ الشرقية يستقبل مديرة اليونسكو لتعزيز ودعم صناعة البردي (صور)

الأثاث المدرسي المعامل واجهزة الكمبيوتر 

تفقد محافظ الشرقية الفصول الدراسية للإطمئنان على توافر كافة المقومات والاحتياجات التعليمية، من الأثاث المدرسي وأجهزة الحاسب الآلي، بما يسهم في إتاحة منظومة تعليمية متطورة لأبناء المحافظة، وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة نحو توفير بيئة تعليمية وتربوية حديثة، تسهم في إعداد جيل واعٍ ومؤهل، قادر على مواكبة متطلبات وتطورات العصر ليكون إجمالي الانفاق على المدرسة بكل اثاثها وتجهيزاتها بلغ 38,5 جنيه.

المحافظ يلتقط الصور التذكارية 

وفي نهاية الافتتاح، حرص محافظ الشرقية على التقاط الصور التذكارية مع أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة والعاملين بالإدارة التعليمية، مؤكدًا أهمية العلم في بناء ورفعة وتقدم المجتمع.

محافظ الشرقية: تجميل شارع الجلاء والشوارع الجانبية بالانترلوك بتكلفة 12 مليون بالزقازيق

محمد رمضان غريب وكيل تعليم الشرقية 

وأعرب أهالي القرية عن سعادتهم لزيارة محافظ الشرقية، ومشاركتهم فرحتهم بالإفتتاح الرسمي للمدرسة، التي تمثل صرحًا تعليميًا جديدًا يضاف لمركزهم حيث شارك المحافظ في الإفتتاح   محمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد ا.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة ومحمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم وأحمد ضاحي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم.

