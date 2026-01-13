محافظ الشرقية: تجميل شارع الجلاء والشوارع الجانبية بالانترلوك بتكلفة 12 مليون بالزقازيق

18 حجم الخط

قدم المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل بمحافظة الشرقية، شرحًا تفصيليًا لـمحافظ الشرقية حول طبيعة الأعمال التي سيتم البدء في تنفيذها بشارع الجلاء، باعتباره أحد الشوارع الرئيسية والهامة بمدينة الزقازيق، مشيرًا إلى أنه جار كشط طبقات الأسفلت المعيبة، وإنشاء طبقات أسفلتية جديدة بشارع الجلاء والشوارع الجانبية المتجهة نحو البحر، والتي تشمل شوارع السنترال وتصاريح العمل والسويسرية والراية والبنك الأهلي فرع عرابي.

تركيب لانترلوك بالشوارع الجانبية

كما أوضح وكيل وزارة الطرق بالشرقية أنه سيتم تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الفرعية من الإتجاهين باتجاه عمر أفندي، والتي تشمل شوارع الشرقاوي وجاد والمكاتب والمتفرع من أبو هدبو، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت ١٢ مليون جنيهًا.

المهندس حازم الأشمونى

وقام اليوم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بجولة تفقدية بشارع الجلاء وعددًا من الشوارع الجانبية بمدينة الزقازيق، لمعاينة الشوارع والمناطق المتفرقة التي من المقرر البدء بها في أعمال الرصف والتطوير ورفع الكفاءة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية، بما يسهم في تيسير الحركة المرورية وعبور المواطنين.

التنسيق الكامل بين مجلس مدينة الزقازيق ووكيل الطرق

كلف المحافظ رئيس حي أول الزقازيق بالتنسيق والتعاون الكامل مع وكيل وزارة الطرق والنقل، وإزالة كافة المعوقات التي قد تعوق تنفيذ الأعمال، والتنسيق مع إدارة المرور لتنظيم الحركة المرورية خلال فترات التنفيذ، وتأمين مواقع العمل، وإتاحة الفرصة للشركة المنفذة لإستكمال الأعمال دون تعطيل لحركة السيارات أو عبور المواطنين على إستمرار تكثيف أعمال النظافة، وتهذيب الأشجار، وإزالة السلالم المُقامة بالمخالفة أمام المحال التجارية، وكذلك إزالة الإعلانات المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

سرعة إيجاد الحلول المناسبة

كما حرص محافظ الشرقية على لقاء عدد من المواطنين بالشارع، واستمع إلى مطالبهم ومشكلاتهم، موجهًا المسؤولين بسرعة دراستها وإيجاد الحلول المناسبة لها في إطار القانون والإمكانات المتاحة.

فك الاختناقات المرورية

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة ماضية في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وتسعى جاهدة إلى رفع كفاءة البنية التحتية بمختلف القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الطرق، بما يسهم في فك الإختناقات المرورية خاصة خلال أوقات الذروة، وتوفير الوقت والجهد، وتحسين الصورة البصرية، وعدم تعطيل مصالح المواطنين.

مرافقو المحافظ فى جولته

رافق المحافظ في الجولة محمد كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد محمد فخر مدير شرطة المرافق، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وعبد العاطي عبد الفتاح رئيس حي أول الزقازيق، ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق ومحمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

