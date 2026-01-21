محافظ الشرقية: إزالة 15 حالة تعدٍ بالبناء على أراضى أملاك الدولة والزراعية

18 حجم الخط

قامت الحملات المكثفة والتي نفذتها الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية في تاسع أيام المرحلة الأولى من الموجة 28 بإزالة 15 حالة تعدٍ بالبناء المخالف حيث تم إزالة 3حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة ولاية "صرف" بمساحة 20 قيراطًا و264 متر مربع بمركز الحسينية كما تم ايضا إزالة 12 حالة تعدٍ على أراضي خاصة بالأهالي بمساحة 7 قيراطًا و2 سهمًا بمراكز بلبيس وفاقوس والزقازيق ومشتول السوق وههيا.

المهندس حازم الأشمونى

أكد ذلك المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية وأضاف أنه ستستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة كافة التعديات المخالفة في المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ٢٨ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون على الجميع، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

إعطاء فرصة للمتعديين بسرعة تقنين أوضاعهم

و أكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في إسترداد "حق الشعب" وفرض سيادة القانون على الجميع، مطالبًا المواطنين المتعدين بسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية.

رئيس مركز ومدينة ديرب

وفى وقت سابق تمكن أحمد ضاحى رئيس مركز ومدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية من تنفيذ قرار إزالة لحالة تعدٍ بالبناء المخالف بقرية بهنيا، أسفرت عن ‏فك شدة خشبية وحديد مسلح لسور بطول 30 مترا طوليا داخل الحيز العمراني وبدون ترخيص وتم رفع مواد البناء وردم حفر الأساس

