الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بعد تحقيقات النيابة الإدارية، محافظ الشرقية يوقع عقوبات على 50 موظفًا

محافظ الشرقية،فيتو
محافظ الشرقية،فيتو
18 حجم الخط

أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، 21 قرارًا تأديبيًا بحق 50 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة، وذلك على خلفية مخالفات إدارية ثابتة كشفت عنها التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية، وبناءً على مذكرات إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة.

محافظ الشرقية يوقع جزاءات تأديبية بحق 39 موظفًا

مجازاة العاملين المخالفين في حي أول الزقازيق

وشملت القرارات مجازاة العاملين المخالفين في حي أول الزقازيق، ورئاسات مراكز الزقازيق، ومنيا القمح، وأبو حماد، والإبراهيمية، وفاقوس، والحسينية، وديرب نجم، حيث تنوعت العقوبات الموقعة ما بين الإنذار، والخصم من الأجر، والغرامات المالية، إلى جانب إحالة عدد منهم للنيابة الإدارية، وإعفاء آخرين من مناصبهم، فضلًا عن الحفظ الإداري لبعض الوقائع، كلٌّ وفقًا لما انتهت إليه نتائج التحقيقات.

تطبيق مبدأ الثواب والعقاب
وأكد محافظ الشرقية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، والحفاظ على الانضباط الإداري وحُسن سير العمل داخل الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي صور للتقصير الإداري.

المحاسبة القانونية حق أصيل للدولة
وأشار المحافظ إلى أن المحاسبة القانونية حق أصيل للدولة ووسيلة أساسية لضبط منظومة العمل وتحقيق الانضباط الوظيفي، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ الشرقية يوقع جزاءات تأديبية بحق 39 موظفًا 

وأصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، في وقت سابق 13 قرارًا تأديبيًا بحق 39 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة، وذلك على خلفية ارتكابهم مخالفات إدارية، في ضوء نتائج التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية، وبناءً على مذكرات إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قرارات تأديبية ضد موظفين الشرقية محافظ الشرقية حازم الأشمونى ديوان عام محافظة الشرقية اخبار محافظة الشرقية النيابة الإدارية

مواد متعلقة

رياح وانخفاض بدرجات الحرارة، الإسكندرية تعلن الطوارئ بسبب نوة الفيضة الكبرى

توروب يوافق على رحيل مصطفى العش عن الأهلي

وزير النقل يتابع حركة تشغيل القطارات بالسكك الحديدية

رفقة البلدوزر، أول صورة لـ حسن شحاتة بعد خروجه من المستشفى

في ذكراها الـ 20، ليلى فوزي قدمت أول أفلام السيرة الذاتية بالسينما العربية

وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من مشروع المدينة الطبية التابعة لهيئة المستشفيات التعليمية

طقس شتوي بامتياز في شمال البلاد.. رعد وبرق وسقوط حبات البرد.. رياح وأتربة ورمال.. أمواج البحر المتوسط ترتفع لـ 5.5 متر.. وكاترين تسجل صفر
ads

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة حول حياة شيرين عبد الوهاب بعد أنباء نقلها لمنزل صديقتها بسيارة إسعاف

أول تعليق من الحسينى الشرقاوي على قرار استبعاده من المنافسة على رئاسة الوفد

أرقام تاريخية في مباراة النصر والهلال قبل ديربي اليوم بالدوري السعودي

مصير حكومة مدبولي بيد الرئيس السيسي

ماذا قال طلاب رابعة ابتدائى عن امتحان العلوم؟ (فيديو)

طلب 300 ألف جنيه عمولة فيلا، التحريات تكشف مفاجآت في بلاغ أوس أوس ضد سمسار عقارات

وأن أرعى مصالح الشعب، أعضاء مجلس النواب 2026 يؤدون اليمين الدستورية

طلاب السادس الابتدائي بالقاهرة يشيدون بسهولة امتحان اللغة الانجليزية (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم في بورصة المعادن

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

خطوات تشفير الملفات الهامة على نظام تشغيل ويندوز

المزيد

انفوجراف

الفراعنة وترويض أسود التيرانجا.. تاريخ مواجهات مصر والسنغال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وصف الأنبياء الذين رآهم الرسول في رحلة الإسراء والمعراج

الإسراء والمعراج، كيف تجلى موقف أبي بكر الصديق في المعجزة؟

منها نهر الكوثر وسدرة المنتهى، 15 مشهدا من رحلة الإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية