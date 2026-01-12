بعد تحقيقات النيابة الإدارية، محافظ الشرقية يوقع عقوبات على 50 موظفًا

18 حجم الخط

أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، 21 قرارًا تأديبيًا بحق 50 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة، وذلك على خلفية مخالفات إدارية ثابتة كشفت عنها التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية، وبناءً على مذكرات إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة.

مجازاة العاملين المخالفين في حي أول الزقازيق

وشملت القرارات مجازاة العاملين المخالفين في حي أول الزقازيق، ورئاسات مراكز الزقازيق، ومنيا القمح، وأبو حماد، والإبراهيمية، وفاقوس، والحسينية، وديرب نجم، حيث تنوعت العقوبات الموقعة ما بين الإنذار، والخصم من الأجر، والغرامات المالية، إلى جانب إحالة عدد منهم للنيابة الإدارية، وإعفاء آخرين من مناصبهم، فضلًا عن الحفظ الإداري لبعض الوقائع، كلٌّ وفقًا لما انتهت إليه نتائج التحقيقات.

تطبيق مبدأ الثواب والعقاب

وأكد محافظ الشرقية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، والحفاظ على الانضباط الإداري وحُسن سير العمل داخل الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي صور للتقصير الإداري.

المحاسبة القانونية حق أصيل للدولة

وأشار المحافظ إلى أن المحاسبة القانونية حق أصيل للدولة ووسيلة أساسية لضبط منظومة العمل وتحقيق الانضباط الوظيفي، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ الشرقية يوقع جزاءات تأديبية بحق 39 موظفًا

وأصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، في وقت سابق 13 قرارًا تأديبيًا بحق 39 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة، وذلك على خلفية ارتكابهم مخالفات إدارية، في ضوء نتائج التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية، وبناءً على مذكرات إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة.

