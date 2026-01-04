محافظة الشرقية: إصدار 2797 رخصة للمحال العامة خلال عام 2025

18 حجم الخط

أعلنت محافظة الشرقية أن مركز إصدار التراخيص تمكن من إتمام 4811 معاملة، فيما بلغ إجمالي عدد الرخص الصادرة مؤقتة ودائمة 2797 رخصة لمحال عامة وترخيص 4 محطات مواد بترولية بإجمالي تحصيل مالي قدره 8 ملايين و777 ألفًا و360 جنيهًا، على مدار عام 2025.

المهندسة وئام عبدالحكيم الرفاعى

وكشفت المهندسة وئام عبدالحكيم الرفاعي مدير مركز إصدار التراخيص للمحال العامة بمحافظة الشرقية أن المركز حرص على رفع كفاءة العاملين من خلال حضور ورش عمل بمركز التنمية المحلية بسقارة، وذلك لتدريب وتأهيل العاملين بمراكز الإصدار على مستوى مراكز ومدن وأحياء المحافظة والديوان العام، إلى جانب تحديث المنظومة الإلكترونية وتدريب المختصين عليها، بما يضمن سرعة ودقة تقديم الخدمة.

التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة

يأتي ذلك في إطار تعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة مؤكدة انه تم التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وفقًا لبروتوكول التعاون المبرم مع المحافظة، دعمًا لأصحاب المشروعات وتيسيرًا للإجراءات القانونية لهم، فضلًا عن المتابعة الدورية والرد على الشكاوى من خلال منظومة الشكاوى الإلكترونية.

التنسيق مع وزارة التنمية المحلية واللجنة العليا للتراخيص

ويأتي ذلك في إطار الرقابة والمتابعة حيث تم تفعيل التفتيش الدوري على مراكز الإصدار بنطاق المحافظة بشكل دوري إلى جانب تعميم قرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم (١) لسنة ٢٠٢٥ بشأن تخفيض رسوم ترخيص المحال العامة دعمًا للمواطنين وأصحاب الأنشطة. كما تم إعداد قاعدة بيانات للمطاعم والمنشآت الغذائية على مستوى المحافظة،

التنسيق مع ةزارة التنمية المحلية

كما تم ذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية واللجنة العليا للمحال التجارية فضلًا عن إعداد بيان بالأنشطة المراد تقنينها بنطاق المحافظة وإرساله للجهات المختصة كما تم الإنتهاء من تراخيص محطات البنزين بواقع 4 محطات مواد بترولية طبقًا لمنشور الوزارة رقم 19–20

التواصل الدائم مع اللجنة العليا للتراخيص

وأكدت مدير مركز إصدار التراخيص للمحال العامة استمرار التواصل الدائم مع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق المستمر مع جميع الجهات الخارجية لتذليل أي معوقات تواجه منظومة إصدار التراخيص بما يحقق تقديم خدمة متميزة للمواطنين ويحافظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

