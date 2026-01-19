محافظ الشرقية يصدر 30 قرارا تأديبيا بحق 67 موظفا بالجهاز الإداري

18 حجم الخط

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، 30 قرارًا تأديبيًّا بحق 67 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة، وذلك على خلفية مخالفات إدارية ثبتت بحقهم، وفقًا لنتائج التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية، وبناءً على مذكرات إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة.

تنوعت العقوبات الموقعة ما بين الخصم من الأجر

وشملت القرارات مجازاة العاملين بعدد من رئاسات المراكز والمدن، وهي: الزقازيق، منيا القمح، أبو حماد، مشتول السوق، فاقوس، ههيا، القنايات، أبو كبير، وديرب نجم، حيث تنوعت العقوبات الموقعة ما بين الخصم من الأجر، وتوقيع الغرامات المالية، وإحالة بعض المخالفين إلى النيابة الإدارية، فضلًا عن إعفاء آخرين من مناصبهم، وذلك كلٌ وفقًا لما انتهت إليه التحقيقات.



تطبيق مبدأ الثواب والعقاب

وأكد محافظ الشرقية أن هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وحرص المحافظة على الحفاظ على الانضباط الإداري وحُسن سير العمل داخل الجهاز التنفيذي، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي تقصير إداري أو إهمال وظيفي.

المحاسبة القانونية حق أصيل للدولة ووسيلة أساسية لضبط منظومة العمل

وأشار المهندس حازم الاشموني إلى أن المحاسبة القانونية حق أصيل للدولة ووسيلة أساسية لضبط منظومة العمل وتحقيق الانضباط الوظيفي، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز من كفاءة الأداء داخل مختلف الوحدات المحلية.

