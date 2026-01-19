الإثنين 19 يناير 2026
محافظات

محافظ الشرقية يصدر 30 قرارا تأديبيا بحق 67 موظفا بالجهاز الإداري

محافظ الشرقية، فيتو
محافظ الشرقية، فيتو
أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، 30 قرارًا تأديبيًّا بحق 67 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة، وذلك على خلفية مخالفات إدارية ثبتت بحقهم، وفقًا لنتائج التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية، وبناءً على مذكرات إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة.

محافظ الشرقية يستقبل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد

تنوعت العقوبات الموقعة ما بين الخصم من الأجر

وشملت القرارات مجازاة العاملين بعدد من رئاسات المراكز والمدن، وهي: الزقازيق، منيا القمح، أبو حماد، مشتول السوق، فاقوس، ههيا، القنايات، أبو كبير، وديرب نجم، حيث تنوعت العقوبات الموقعة ما بين الخصم من الأجر، وتوقيع الغرامات المالية، وإحالة بعض المخالفين إلى النيابة الإدارية، فضلًا عن إعفاء آخرين من مناصبهم، وذلك كلٌ وفقًا لما انتهت إليه التحقيقات.

تطبيق مبدأ الثواب والعقاب

وأكد محافظ الشرقية أن هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وحرص المحافظة على الحفاظ على الانضباط الإداري وحُسن سير العمل داخل الجهاز التنفيذي، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي تقصير إداري أو إهمال وظيفي.

المحاسبة القانونية حق أصيل للدولة ووسيلة أساسية لضبط منظومة العمل

وأشار المهندس حازم الاشموني إلى أن المحاسبة القانونية حق أصيل للدولة ووسيلة أساسية لضبط منظومة العمل وتحقيق الانضباط الوظيفي، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز من كفاءة الأداء داخل مختلف الوحدات المحلية.

تكافؤ الفرص بالشرقية تعلن فتح باب التقديم لمسابقة الأب والأم المثاليين لعام 2026

أعلنت غادة زاهر،  رئيسة وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام  لمحافظة الشرقية، أنه تم فتح باب التقديم لمسابقة الأم المثالية والأب المثاليىن بالإضافة إلى الأمهات والآباء من ذوى الهمم ا، أو لديهما طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى المحافظة، وذلك اعتبارًا من ١٥ يناير الجاري ولمدة ١٥ يومًا 

