جامعة أسيوط تعلن فتح باب الترشح لجائزتي أفضل رسالة ماجستير وأطروحة دكتوراه لـ 2025/2026

أعلن مكتب العلاقات الدولية وشئون الجامعات العربية بجامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط وإشراف الدكتور جمال جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومدير ومنسق عام مكتب العلاقات الدولية وشئون الجامعات العربية، عن قيام اتحاد الجامعات العربية بفتح باب الترشح لنيل جائزة أفضل رسالة ماجستير وجائزة أفضل أطروحة دكتوراه للعامين 2025/2026، وذلك في مجالي العلوم الأساسية والتطبيقية والعلوم الإنسانية والاجتماعية، في إطار دعم البحث العلمي النوعي وتكريم الكفاءات الأكاديمية المتميزة بالجامعات العربية.

وأوضح مكتب العلاقات الدولية بجامعة أسيوط أن مجالات العلوم الأساسية والتطبيقية تشمل موضوعات: تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتطبيقات الإحصائية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والمياه وتحليتها، والتصحر، بينما تشمل العلوم الإنسانية والاجتماعية موضوعات: التأليف والترجمة، والمحافظة على الهوية العربية.

دور البحث العلمي في تطوير منظومة التعليم العالي

وأشار الإعلان إلى أن الجائزة تهدف إلى تشجيع البحث العلمي المتميز، وترسيخ مكانة الجامعات العربية كمراكز إشعاع علمي وفكري على المستويين الإقليمي والدولي، انطلاقًا من الإيمان بدور البحث العلمي في تطوير منظومة التعليم العالي، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوطن العربي.

وبشأن شروط الترشح، وأوضح المكتب أن التقديم يتم بموجب خطاب رسمي صادر عن الجامعة العضو في الاتحاد، على أن يحق لكل جامعة ترشيح رسالة واحدة فقط في كل مجال، وألا يكون قد مضى على مناقشة الرسالة أو الأطروحة أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ الترشح، وألا تكون قد حصلت على جائزة مماثلة من جهة أخرى، وأن تكون قد نوقشت وأجيزت بنجاح بإحدى الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.

كما يشترط أن تكون الرسالة مكتوبة باللغة العربية أو الإنجليزية، مع إرسال ملخص باللغة العربية لا يزيد عن عشرين سطرًا للأعمال المقدمة باللغة الإنجليزية، وأن تتسم بالأصالة والابتكار والالتزام بقواعد الأمانة العلمية وأخلاقيات البحث العلمي، وأن تحقق إضافة علمية أو تطبيقية واضحة، مع قابلية النتائج للنشر العلمي، إلى جانب حصول الرسالة أو الأطروحة على تقدير امتياز.

وأضاف الإعلان أن قيمة الجوائز تشمل في مجال العلوم الأساسية والتطبيقية: جائزة أفضل أطروحة دكتوراه بقيمة 4000 دولار للمركز الأول و2500 دولار للمركز الثاني، وجائزة أفضل رسالة ماجستير بقيمة 2000 دولار للمركز الأول و1500 دولار للمركز الثاني. وفي مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، تُمنح جائزة أفضل أطروحة دكتوراه بقيمة 4000 دولار للمركز الأول و2500 دولار للمركز الثاني، وجائزة أفضل رسالة ماجستير بقيمة 2000 دولار للمركز الأول و1500 دولار للمركز الثاني.

وأوضح المكتب أنه سيتم تلقي طلبات الترشح عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك:

https://forms.gle/CdYUUjShtS7PmpnM7 على أن يكون آخر موعد للتقديم هو 15 فبراير 2026م، وللتواصل والاستفسار عبر البريد الإلكتروني: pize@aaru.edu.go.

وللاستفسار يتم الرجوع لمقر مكتب العلاقات الدولية وشئون الجامعات العربية يقع بالمبنى الإداري بجامعة أسيوط، جناح (ب) الدور الأول.

