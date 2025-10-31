الجمعة 31 أكتوبر 2025
رياضة أسيوط، تشكيل لجان ميدانية للحصر الفعلي للمنشآت التي تحتاج إلى تطوير

وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، فيتو

عقدت مديرية الشباب والرياضة بأسيوط اجتماعًا موسعًا بمديري إدارات شباب (أسيوط، القوصية، البداري، الغنايم) بحضور مديري إدارة التخطيط، الإنشاءات، الرياضة، معاون وكيل الوزارة تحت قيادة أحمد السويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط وذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تحقيق أعلى معدلات الكفاءة في تنفيذ مشروعاتها الخدمية الإنشائية. 

 

حصر أهم المنشآت الشبابية التي تحتاج إلى التطوير

وخلال اللقاء وجه وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط مديري الإدارات الفرعية والمركزية بحصر أهم المنشآت الشبابية التي تحتاج إلى التطوير وإعادة التأهيل وترتيبها حسب الأشد احتياجا للتطوير للوقوف على أولويات المشروعات المطلوب إدراجها بالخطة الإنشائية للعام المالي 2026/2027، في ضوء الاعتمادات المالية المتاحة للعام المالي المقبل. 

 

تطوير المنشآت الشبابية والرياضية بما يواكب الطفرة العمرانية

كما أوضح وكيل وزارة الشباب بأسيوط أن هذه الخطوة تأتي في ضوء توجهات الدولة نحو التخطيط الرشيد وتحديد الأولويات وفقًا لأولويات التطوير الفعلية بكل محافظة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير المنشآت الشبابية والرياضية بما يواكب الطفرة العمرانية والتنموية التي تشهدها الجمهورية الجديدة.

وأكد السويفي أن ذلك يأتي من خلال إعداد خطة متكاملة تُعبر عن الاحتياجات الفعلية في كل محافظة، بما يضمن عدالة توزيع الخدمات، واستدامة تطوير المنشآت لتقديم أفضل خدمة للشباب والنشء".

محافظ أسيوط: انتهاء أعمال تطوير صالات الأنشطة بمركز شباب الغنايم

رياضة أسيوط تنظم لقاء للتوعية بأهمية الاستخدام الإيجابي لوسائل التواصل

وفي ختام اللقاء شدد وكيل وزارة الشباب بأسيوط على سرعة البدء فى الحصر الفعلي لأهم المنشآت بجميع أنحاء المحافظة حسب حاجتها للتطوير من خلال إعداد التقارير ورفعها للجنة المختصة بذلك في أسرع وقت، مؤكدًا التعاون والعمل بروح الفريق.

