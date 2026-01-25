الأحد 25 يناير 2026
تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس

نتيجة الصف الاول
نتيجة الصف الاول الثانوى، فيتو
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي اليوم الأحد بجميع مدارس القاهرة.

وكيل تعليم سوهاج يتفقد أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

تعليم أسيوط يتابع ورشة "أساسيات التدريس الفعال" ضمن البرنامج التدريبي

وكانت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أعلنت نتائج سنوات النقل بالقاهرة للفصل الدراسي الأول 2025-2026  للصف الخامس الابتدائى، وذلك على الموقع الرسمي للمديرية عبر هذا الرابط. 

نتائج سنوات النقل بالقاهرة

ويمكن الحصول على النتيجة من خلال الاتصال على التليفون الارضى: 09000100 / 09000111، أو المحمول: 5757 أو المحادثة الآلية (Chatbot) الموجودة يمين الصفحة.

ويتم الدفع بعد الاستلام عن طريق كود فوري الذى سيظهر لك من خلال أي منفذ فوري أو تطبيق my fawry أو الدفع من خلال البطاقة الائتمانية.

إعلان نتائج امتحانات مدارس القاهرة 

وأكدت مديرية تعليم القاهرة أنه لا يتم إرسال النتيجة في رسالة قصيرة على المحمول وإنما تظهر على نفس الصفحة الحالية.

وبعد الدفع يتم الرجوع مرة أخرى لنفس الصفحة الحالية والضغط على "استلام النتيجة بعد الدفع" لكي تظهر لك النتيجة.

في حالة ظهور رسالة الرجوع للمدرسة فهذا يعني أن نتيجة الطالب محجوبة من مدرسته ويجب التوجه لها للاستعلام عن السبب.

