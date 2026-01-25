تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس

18 حجم الخط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي اليوم الأحد بجميع مدارس القاهرة.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أعلنت نتائج سنوات النقل بالقاهرة للفصل الدراسي الأول 2025-2026 للصف الخامس الابتدائى، وذلك على الموقع الرسمي للمديرية عبر هذا الرابط.

نتائج سنوات النقل بالقاهرة

ويمكن الحصول على النتيجة من خلال الاتصال على التليفون الارضى: 09000100 / 09000111، أو المحمول: 5757 أو المحادثة الآلية (Chatbot) الموجودة يمين الصفحة.

ويتم الدفع بعد الاستلام عن طريق كود فوري الذى سيظهر لك من خلال أي منفذ فوري أو تطبيق my fawry أو الدفع من خلال البطاقة الائتمانية.

إعلان نتائج امتحانات مدارس القاهرة

وأكدت مديرية تعليم القاهرة أنه لا يتم إرسال النتيجة في رسالة قصيرة على المحمول وإنما تظهر على نفس الصفحة الحالية.

وبعد الدفع يتم الرجوع مرة أخرى لنفس الصفحة الحالية والضغط على "استلام النتيجة بعد الدفع" لكي تظهر لك النتيجة.

في حالة ظهور رسالة الرجوع للمدرسة فهذا يعني أن نتيجة الطالب محجوبة من مدرسته ويجب التوجه لها للاستعلام عن السبب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.