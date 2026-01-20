الثلاثاء 20 يناير 2026
رياضة أسيوط تطلق أولى فعاليات مبادرة "صدى" ضمن البرنامج القومي لتنمية أبناء الصعيد

مبادرة صدى بأسيوط،فيتو
أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم المبادرات القومية التي تستهدف تنمية قدرات الأطفال والنشء، ورفع الوعي بقضايا الطفولة، وعلى رأسها ملف التدخل المبكر، لما يمثله من أهمية بالغة في حماية الأطفال من المشكلات الصحية والنفسية، وبناء أجيال أكثر وعيًا وقدرة على المشاركة في تنمية المجتمع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار رؤية مصر 2030 لبناء الإنسان المصري.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الشباب والرياضة، بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة، نظمت أولى فعاليات مبادرة "صدى" المعنية بملف التدخل المبكر، وذلك بمكتبة مصر العامة، ضمن أنشطة البرنامج القومي لتنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية في نسخته السادسة، وتضمنت الفعالية محاضرة متخصصة حول تأخر اللغة واضطراباتها، تناولت مفهوم التدخل المبكر وأهمية الاكتشاف في التوقيت المناسب، إلى جانب توضيح الفروق بين تأخر اللغة واضطرابات النطق، مع التأكيد على الدور المحوري للأسرة كشريك أساسي في دعم الطفل ومساندته.

رفع الوعي بقضايا الطفولة والمساهمة في بناء مستقبل أفضل للأطفال

وأضاف محافظ أسيوط أن هذه الفعالية تأتي في إطار جهود مبادرة "صدى" الهادفة إلى رفع الوعي بقضايا الطفولة والمساهمة في بناء مستقبل أفضل للأطفال، تحت رعاية مجلس الوزراء وبإشراف وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني – الإدارة العامة لتأهيل وتدريب الكوادر الشبابية، وبالتعاون مع إدارة التعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط.

محافظ أسيوط يعلن تدشين مبادرة "وحشتنا أخلاقنا" بمديرية الزراعة

محافظ أسيوط يوزع زجاجات حليب على الأطفال إيذانًا بانطلاق مبادرة "كوب لبن لكل طفل"

وأشار اللواء دكتور هشام أبو النصر إلى حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة، وتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، لتذليل أية معوقات قد تواجه تنفيذ مثل هذه المبادرات، بما يسهم في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود التنمية المستدامة بمحافظة أسيوط 

الجريدة الرسمية