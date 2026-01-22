استرداد 11 فدانًا خلال إزالة 25 حالة تعدي في 9 مراكز بأسيوط

18 حجم الخط

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تنفيذ إزالات لـ 25 حالة تعدي على أراضي زراعية ومباني مخالفة، ضمن حملات مكبرة جرى تنفيذها بنطاق 9 مراكز على مستوى المحافظة، وذلك في إطار المرحلة الأولى من الموجة الـ28 لإزالة التعديات، والتي تستمر حتى 27 مارس الجاري.

استرداد مساحة 11 فدانًا و21 قيراطًا أراضى زراعية

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات أسفرت عن استرداد مساحة 11 فدانًا و21 قيراطًا و3 أسهم من الأراضي الزراعية، إلى جانب إزالة مباني مخالفة على مساحة 807 أمتار مربع، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعدي ومخالفات البناء دون تهاون.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن الحملات شملت عدة مراكز بمحافظة أسيوط منها مراكز البداري، صدفا، الفتح، منفلوط، أبنوب، القوصية، الغنايم، أسيوط، وساحل سليم، وذلك في إطار تنسيق كامل بين الوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون وكافة الجهات المعنية، مع استمرار المتابعة الميدانية اليومية لضمان تحقيق المستهدف من الموجة الحالية ومنع عودة التعديات مرة أخرى.

وأضاف المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح نجحت في إزالة 4 حالات تعدي على أراضٍ زراعية واسترداد تقنين تعمير، كما تم تنفيذ 7 حالات إزالة بمركز الغنايم لتعديات على أراضي أملاك الري ومتغيرات مكانية فورية، إلى جانب إزالة 6 حالات مخالفة متغيرات مكانية واسترداد تقنين إصلاح زراعي بمركز الفتح.

ولفت محافظ أسيوط إلى إزالة حالتي استرداد تقنين إصلاح زراعي بنطاق مركز ومدينة ساحل سليم، بالإضافة إلى حالتين لمتغيرات مكانية بمركز ومدينة القوصية، فضلًا عن إزالة حالة واحدة لتعديات على أراضي زراعية وأملاك إصلاح زراعي ومتغيرات مكانية بكل من مراكز البداري وصدفا ومنفلوط وأبنوب.

وأكد المحافظ استمرار تلقي بلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة من خلال الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات المركزية (088/2135858 – 088/2135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مشددًا على أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بشكل فوري وحاسم وفقًا لأحكام القانون.

