محرز يقود هجوم أهلي جدة أمام التعاون في الدوري السعودي

الدوري السعودي، أعلن الألماني ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة، تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة فريق التعاون، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ15 ببطولة الدوري السعودي (دوري روشن للمحترفين)، والذي يقام على ملعب “الإنماء” مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

تشكيل أهلي جدة أمام التعاون في الدوري السعودي

يدخل فريق أهلي جدة مباراته أمام التعاون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبدالرحمن الصانبي

خط الدفاع: زكريا هوساوي، ميريح ديميرال، روجير إيبانيز، محمد سليمان

خط الوسط: ماتيوس غونزالفيس، فالنتين أتانجانا، إنزو ميلوت

خط الهجوم: رياض محرز ويندرسون جالينو، إيفان توني

تشكيل أهلي جدة، فيتو

موعد مباراة أهلي جدة ضد التعاون

وتنطلق صافرة بداية مباراة أهلي جدة ضد التعاون على ملعب الإنماء، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مدينة جدة.

ترتيب الأهلي والتعاون في الدوري السعودي

ويحتل فريق الأهلي، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة، حققها من 8 انتصارات و4 تعادلات مقابل هزيمة واحدة.

ويتواجد فريق التعاون، بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 31 نقطة، حصدها الفريق القصيمي من 10 انتصارات وتعادل واحد مقابل هزيمتين.

