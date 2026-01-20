أهلي جدة يكتسح الخليج برباعية في الدوري السعودي

18 حجم الخط

الدوري السعودي، حقق فريق أهلي جدة، فوزا كبيرا على نظيره الخليج، بنتيجة 4ـ1 في المباراة التي أقميت بينهما اليوم الثلاثاء، على ملعب الإنماء، في إطار مواجهات الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026.

سجل هدف التقدم لصالح فريق الخليج اللاعب ماسوراس في الدقيقة 19.

وفي الشوط الثاني سجل أهلي جدة اربعه أهداف عن طريق إيفان توني (ثلاثة أهداف) في الدقيقة 59 و67 و77، وريان حمد في الدقيقة 86.

تشكيل أهلي جدة أمام الخليج في الدوري السعودي

في حراسة المرمى: عبدالرحمن الصانبي

خط الدفاع: زكريا هوساوي، إيبانيز، ميريح ديميرال، علي مجرشي

خط الوسط: فرانك كيسيه، فالنتين أتانجانا، ويندرسون جالينو

وفي الهجوم: فيراس البريكان، إيفان توني، رياض محرز.

ودخل أهلي جدة مباراته أمام الخليج اليوم، وهدفه اقتناص الثلاث نقاط، وذلك لمواصلة الانتصارات، وتحقيق الفوز السادس تواليا.

موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري السعودي

وبتلك النتجية يحتل الأهلي المركز الثاني، في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وفي رصيده 37 نقطة، بعدما حقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل في 4، وخسر مباراة واحدة.

أما الخليج فيحتل المركز الثامن، برصيد 24 نقطة.

