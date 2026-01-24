آخر تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي بعد نقله إلى المستشفى

18 حجم الخط

استقرت الحالة الصحية للفنان محمد صبحي، بعد أن نقل إلى المستشفى أمس الجمعة، نظرًا لتعرضه لأزمة صحية بسيطة.

وقال مصدر مقرب من أسرة محمد صبحي في تصريح لفيتو، إن حالته الصحية مستقرة إلى حد كبير، كما أن الأطباء طلبوا منه إجراء بعض التحاليل الطبية للاطمئنان عليه، قبل التصريح له بالخروج.

وأضاف المصدر أن ما أشيع مؤخرًا حول إصابته بأزمة قلبية لا أساس له من الصحة، وأن أزمة صبحي الصحية مرتبطة بالمرض الذي كان يعاني منه مؤخرًا.

ت كريم الفنان الكبير محمد صبحي

وكان وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو كرم الفنان الكبير محمد صبحي خلال احتفالية العيد الثاني للثقافة المصرية المقامة بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وعبر محمد صبحي عن سعادته الكبيرة بهذا التكريم قائلا: “عندما تعطي وطنك الانتماء سيمنحك الاحتواء”.

وكان أكد الفنان محمد صبحي أن كل عمل فني منحط أو أغنية تروج للقبح، أو أي سلوك عشوائي، يمثل تدميرًا ذاتيًا يخدم أهدافًا خارجية، مضيفًا أن العدو لا يحتاج لبذل جهد كبير حين نقدم له "هدايا على طبق من ذهب"

وأوضح أن عدونا يتمنى تعليمًا فاشلًا، واقتصادًا منهارًا، وأخلاقًا منعدمة، متسائلًا: “لصالح من يعمل هؤلاء الذين يروجون للقبح؟”.

محمد صبحي: الأمل في خزان الوعي الشعبي والتحدي الحقيقي للنسبة



وأشار صبحي، خلال لقائه ببرنامج "كل الكلام"، الذي يقدمه عمرو حافظ بقناة الشمس، إلى أن لغة الأرقام تمنح بصيص أمل، فحين يتفاعل 60 مليون مصري مع قضية وطنية أو فكرية، فإن خزان الوعي لم ينضب بعد.

