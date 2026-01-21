الدوري السعودي، تعادل سلبي بين نيوم والاتفاق في الشوط الأول بمشاركة أحمد حجازي

18 حجم الخط

الدوري السعودي، انتهى الشوط الأول من مواجهة نيوم والاتفاق، بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026.

وشهد التشكيل الأساسي لفريق نيوم تواجد الدولي المصري أحمد حجازي، الذي يقود الخط الخلفي لفريقه أمام الاتفاق.

سيطر فريق نيوم على مجريات الأمور، وكان الأكثر استحواذا على الكرة بجانب إهدار أكثر من فرصة للتسجيل خلال أحداث الشوط الأول، لينتهي بالتعادل السلبي.

تشكيل نيوم الرسمي أمام الاتفاق في الدوري السعودي

ضم تشكيل نيوم الرسمي أمام الاتفاق في الدوري السعودي كلا من:

حراسة المرمى: لويس ماكسيميانو

خط الدفاع: خليفة الدوسري – أحمد حجازي – ناثان زيزي – إسلام هوساوي

خط الوسط: علي حجي– أمادو كوني – سعيد بن رحمة - سايمون بوابري

خط الهجوم: لوتشيانو رودريجيز – ألكسندر لاكازيت



تشكيل الاتفاق ضد نيوم في الدوري السعودي

فيما جاء تشكيل الاتفاق ضد نيوم كالتالي: ماريك روداك، موها ونكوتا، عبد الله خطيب جاك هندري، فرانسيسكو كالفو، جواو كوستا، فارس الغامدي، أوندري دودا، الفارو ميدران، خالد الغنام، ماجد دوران

ترتيب الدوري السعودي

يدخل فريق الاتفاق المباراة وهو في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 25 نقطة، بينما يحتل فريق نيوم المركز العاشر برصيد 20 نقطة، قبل مواجهة الليلة المرتقبة.

الأخدود يتعادل مع الرياض 2-2 في الدوري السعودي

وضمن نفس الجولة، انتهت مباراة الأخدود والرياض، التي أقيمت اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي، بالتعادل الإيجابي 2-2.

وسجل هدفي الأخدود سعيد الربيعي في الدقيقة 62 و86، وجاء هدفي الرياض عن طريق توزي في الدقيقة 26 وسلطان هارون بالدقيقة 5+90.

ترتيب الأخدود والرياض في الدوري السعودي

وبتلك النتيجة يصل الأخدود إلى 9 نقاط في المركز السابع عشر، بينما يصل رصيد الرياض إلى النقطة 10 في المركز السادس عشر.

الرياض يخسر أمام التعاون

وخسر الرياض في الجولة الماضية علي يد التعاون بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أقيم على مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، في ختام منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

أهداف مباراة الرياض ضد التعاون

وتكفل مارتينيز بالأهداف الثلاثة في لفريقه التعاون في الدقائق (10 و45+8) من ركلة جزاء و66) فيما سجل هدف الرياض الوحيد، البرتغالي توزي (63).

