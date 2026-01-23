باريس سان جيرمان يفوز على أوكسير ويتصدر الدوري الفرنسي

18 حجم الخط

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزًا مهمًا خارج ملعبه على حساب أوكسير بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الفرنسي.

وبهذا الفوز تصدر باريس سان جيرمان جدول الترتيب ويؤكد جاهزيته لمواصلة المنافسة بقوة على لقب الموسم الحالي.



وفي الدقيقة 79، نجح باريس سان جيرمان أخيرًا في فك شفرة دفاع أوكسير، بعدما صنع عثمان ديمبلي الفارق عقب مشاركته كبديل، حيث أرسل تمريرة داخل منطقة الجزاء، استقبلها برادلي باركولا بتسديدة مباشرة داخل الشباك، مسجلًا هدف المباراة الوحيد.

وبهذا الفوز، يرفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 46 نقطة، ليواصل تصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما تجمد رصيد أوكسير عند 13 نقطة.

وكان فريق باريس سان جيرمان قد فشل في انتزاع بطاقة الأمان بعد خسارته أمام سبورتينج لشبونة البرتغالي (2-1)، وبات حامل اللقب مهددًا بالخروج من قائمة الثمانية الأوائل وسط مخاوف من سيناريو كارثي في دوري أبطال أوروبا.

