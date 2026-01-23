السبت 24 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

باريس سان جيرمان يفوز على أوكسير ويتصدر الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان،فيتو
باريس سان جيرمان،فيتو
18 حجم الخط

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزًا مهمًا خارج ملعبه على حساب أوكسير بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الفرنسي.

 

وبهذا الفوز تصدر باريس سان جيرمان جدول الترتيب ويؤكد جاهزيته لمواصلة المنافسة بقوة على لقب الموسم الحالي.


وفي الدقيقة 79، نجح باريس سان جيرمان أخيرًا في فك شفرة دفاع أوكسير، بعدما صنع عثمان ديمبلي الفارق عقب مشاركته كبديل، حيث أرسل تمريرة داخل منطقة الجزاء، استقبلها برادلي باركولا بتسديدة مباشرة داخل الشباك، مسجلًا هدف المباراة الوحيد.

 

وبهذا الفوز، يرفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 46 نقطة، ليواصل تصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما تجمد رصيد أوكسير عند 13 نقطة.

وكان فريق باريس سان جيرمان قد فشل في انتزاع بطاقة الأمان بعد خسارته أمام سبورتينج لشبونة البرتغالي (2-1)، وبات حامل اللقب مهددًا بالخروج من قائمة الثمانية الأوائل وسط مخاوف من سيناريو كارثي في دوري أبطال أوروبا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان ترتيب الدوري الفرنسي فريق باريس سان جيرمان عثمان ديمبلي

مواد متعلقة

على رأسهم كريستيانو رونالدو، لاعبو النصر يحتفلون بساديو ماني (فيديو)

حسام حسن: المغرب نظم بطولة الأمم الأفريقية على أعلى مستوى (فيديو)

أشرف صبحي: لدينا خطة لتطوير قطاع الناشئين بالتعاون مع اتحاد الكرة

العميد: ملف مزدوجي الجنسية في يد إبراهيم حسن.. وأبو ريدة: الأمر يحتاج وقت (فيديو)

حسام حسن: وصلنا لنصف نهائي أمم أفريقيا بلاعبين محليين (فيديو)

حسام حسن: لدينا هدف كبير في مونديال 2026.. ووجدنا التقدير والاحترام بالمغرب (فيديو وصور)

أشرف صبحي: العلاقة بين مصر والمغرب سوية لأبعد مدى، وندعم حسام حسن

أبو ريدة يعلن خطة الفراعنة للمونديال: مواجهات ودية عالمية، وحسام حسن مدرب شجاع (صور)
ads

الأكثر قراءة

إعلام عبري: شركة الطيران الفرنسية تلغي رحلاتها إلى تل أبيب والمنطقة بسبب إيران

استعدادات مكثفة بالمترو لاستقبال شهر رمضان المبارك

اغتيال عبد الناصر بسحر أسود، ‎قراءة فى كتاب «إسرائيل السحر والدين والدم» للدكتور محمد عبود

دوري أبطال إفريقيا، الهلال يتعادل مع صن داونز 1/1 في الشوط الأول

حالة الطقس غدا السبت، أتربة عالقة نهارا ورياح على البحر الأحمر

الدوري الإيطالي، إنتر ميلان يتقدم 3-2 على بيزا في الشوط الأول

حالة الطقس غدا، فرص لسقوط أمطار على هذه الأماكن

لو سحر وزئبق أحمر كنا صعدنا كأس العالم، أحمد حسن يطالب ميدو بالاعتذار للجيل الذهبي

خدمات

المزيد

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

الهبرد يواصل الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع وادي دجلة.. الزمالك وبتروجت.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية ضياع الذهب في المنام وعلاقتها بالخروج من محنة كبيرة

تلاوة تعيد الروحانيات لـ عشاق القرآن الكريم بصوت محمود السيد عبد الله ( فيديو)

قراءة مميزة لـ محمد أحمد حسن من سورة التكوير ببرنامج دولة التلاوة(فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية