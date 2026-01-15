نائب محافظ دمياط تتابع الاستعدادات لمبادرة أنا متعلم مدى الحياة بالتعاون مع اليونسكو

18 حجم الخط

عقدت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط اجتماعا لبحث الترتيبات النهائية لانطلاق مبادرة وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع منظمة اليونسكو «أنا متعلم مدى الحياة»، وذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وبحضور مديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة، في إطار خطة شاملة لتطوير المجتمع الدمياطي في مجالات التعليم والتنمية البشرية.



رؤية شاملة لبناء الإنسان المصري

وأكدت نائب محافظ دمياط أن مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة» لا تقتصر على التعليم الأكاديمي التقليدي فقط، بل تنطلق من رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصري، من خلال ترسيخ القيم المجتمعية والدينية والأخلاقية السليمة، ونشر الوعي بالعادات الصحية والغذائية الصحيحة، إلى جانب تطوير مهارات الحياة لمواكبة التغيرات المتسارعة، بما يشمل التعليم الرقمي والثقافة القانونية والدينية، وتعليم الحرف والتمكين الاقتصادي.



دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة

وشددت المهندسة شيماء الصديق على دعم المحافظة الكامل لملف ريادة الأعمال وتشجيع المشروعات الناشئة، مؤكدة أن مفهوم التعلم مدى الحياة يستهدف في جوهره تمكين المواطنين اقتصاديا، وفتح آفاق الابتكار أمام الشباب، بما يخدم سوق العمل ويسهم في تنمية المجتمع الدمياطي وتشجيع تأسيس الشركات الناشئة.



دمياط ضمن شبكة مدن التعلم باليونسكو

وأشادت نائب المحافظ بانضمام محافظة دمياط إلى شبكة مدن التعلم التابعة لمنظمة اليونسكو، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس حجم الاهتمام الذي توليه المحافظة للمبادرات المجتمعية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، وتسعى لبناء مجتمع متعلم ومستدام.



تجهيز مراكز الشباب ومنشآت رياضية لاستقبال الفعاليات

وفي إطار التنفيذ العملي للمبادرة، وجهت نائب محافظ دمياط مديرية الشباب والرياضة بضرورة تجهيز الأندية ومراكز الشباب على مستوى المحافظة، لاستقبال الطلاب والشباب وتنفيذ الندوات وورش العمل والفعاليات المختلفة، مؤكدة دور هذه المنشآت كمنارات تثقيفية وتنموية داخل المجتمع.

حملات توعوية وتوثيق مستمر للإنجازات

كما وجهت فريق اليونسكو بالمحافظة بإعداد مواد وبوسترات توعوية لشرح أهداف المبادرة، ونشرها بشكل مستمر، مع توثيق ونشر خطوات التنفيذ والإنجازات أولا بأول، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وزيادة التفاعل مع المبادرة.



مبادرات موازية لتعزيز السلوكيات الإيجابية

واستعرضت نائب محافظ دمياط عددا من المبادرات النوعية التي تطلقها المحافظة بالتوازي، من بينها مبادرة «قيم وحياة» التي تستهدف تعديل سلوكيات الأطفال والشباب داخل المدارس والجامعات، ومبادرة «عادات سليمة» المعنية بالصحة العامة والتغذية والوقاية الصحية.



تنسيق كامل وسرعة في التنفيذ

وشهد الاجتماع استعراضا تفصيليا لأهداف المبادرة واستراتيجية العمل خلال المرحلة المقبلة، مع التأكيد على وضع خطط تضمن استمرارية التأثير المجتمعي، وشددت نائب المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل بين جميع الجهات التنفيذية لضمان وصول المبادرة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، وسرعة بدء التنفيذ اعتبارا من إجازة العام الدراسي المقبلة.



تشكيل لجنة تنفيذ المبادرة

يذكر أن الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط أصدر القرار رقم 28 لسنة 2026 بتشكيل لجنة لتنفيذ مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة» برئاسة المهندسة شيماء الصديق، وعضوية ممثلين عن الجامعات والمجلس القومي للمرأة ومديري المديريات والإدارات المعنية، في خطوة تعكس الجدية في تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها على أرض الواقع.

