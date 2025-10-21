محافظ دمياط يبحث الخطة الاستثمارية لـ كفر البطيخ وعزبة البرج

فى اجتماع جديد بذات الملف...

عقد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، اجتماعًا جديدًا اليوم ضمن سلسلة الاجتماعات الخاصة بملف الخطط الاستثمارية، حيث ناقش خلاله محاور الخطط الاستثمارية للوحدتين المحليتين بكفر البطيخ وعزبة البرج.

جاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء الدكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، أحمد بدران مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، محمد الشبراوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، والمهندس طارق بدوي مدير مديرية الطرق، كريم جلال نائب رئيس الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج.

مناقشة الجداول الزمنية وأولويات الرصف



وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ الجداول الزمنية لتنفيذ أعمال العام المالي الحالي بالوحدتين المحليتين، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة التي تشمل قطاعات النظافة والإنارة والطرق والخدمات المختلفة.

وأكد "الشهابي" على أهمية إعداد خطط دقيقة لأعمال الرصف بالتنسيق الكامل مع مديرية الطرق والوحدات المحلية، مشيرًا إلى ضرورة دراسة المقترحات الخاصة بالخطة المستقبلية، تمهيدًا لإدراجها ضمن خطة العام المالي القادم وفقًا للأولويات والاحتياجات الفعلية بكل وحدة.

تحقيق التكامل والارتقاء بالخدمات



وشدد محافظ دمياط على أن هذه الاجتماعات تهدف إلى الوقوف على الاحتياجات الفعلية للوحدات المحلية، بما يحقق التكامل بين القطاعات المختلفة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم الرؤى التنموية في ربوع المحافظة.

