الجمعة 17 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل وزارة التعليم بدمياط يتابع الانضباط وتفعيل التكنولوجيا بمدارس كفر البطيخ

لجنة متابعه من الوزارة
لجنة متابعه من الوزارة لمتابعة الانضباط داخل المدارس بدمياط

 واصل اليوم ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، يرافقه وليد الفخراني رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم بالوزارة جولاته الميدانية لليوم الثالث على التوالي بمحافظة دمياط. 

وذلك في إطار توجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتعزيز الانضباط داخل المدارس وتفعيل أدوات التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، متفقدين عددا من مدارس إدارة كفر البطيخ التعليمية بحضور الدكتورة رحاب البراشي مدير عام التعليم العام والأستاذ سمير الجمل مدير الإدارة التعليمية.

 

متابعة دقيقة لسير العملية التعليمية

استهدفت الجولة متابعة سير العملية التعليمية بدقة وقياس مدى انضباط المعلمين والطلاب ومتابعة تسليم الكتب الدراسية والوقوف على نسب الحضور اليومية وآليات التقييم الأسبوعي للطلاب كما شملت الزيارة مدارس كفر البطيخ الابتدائية الحديثة وكفر البطيخ الثانوية المشتركة وكفر البطيخ للتعليم الأساسي وكفر البطيخ الإعدادية بنين حيث تمت مراجعة السجلات الخاصة بالمعلمين وشئون الطلبة لضمان دقة البيانات الإدارية وجودة المتابعة اليومية.

التركيز على تنمية المهارات الأساسية للطلاب

وتم التركيز خلال الزيارة على تقييم مستوى المهارات الأساسية للطلاب في القراءة والكتابة والعمليات الحسابية إيمانا من الوزارة بأن تحسين جودة التعليم يبدأ من تطوير هذه المهارات في المراحل التأسيسية كما أكد الأستاذ وليد الفخراني أن تفعيل التكنولوجيا داخل الفصول يمثل خطوة جوهرية في تطوير العملية التعليمية مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من الإمكانات الرقمية لتعزيز تفاعل الطلاب وتحسين نواتج التعلم

الانضباط أساس الجودة التعليمية

من جانبه أكد ياسر عمارة أن هذه الجولات تأتي تنفيذا لتوجيهات معالي وزير التربية والتعليم بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة مشددا على أن الانضباط والالتزام هما الركيزة الأولى لتحقيق جودة التعليم ورفع كفاءة الأداء داخل المدارس وأشار إلى أن تعليم دمياط يضع تطوير المهارات الأساسية واستخدام التكنولوجيا الحديثة على رأس أولوياته بهدف تخريج جيل واع ومؤهل وقادر على المنافسة.

