​نائب محافظ دمياط تبحث تطوير الحدائق العامة وإنشاء مصنع للورق بـ "أبو جريدة"

18 حجم الخط

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعا تنسيقيا موسعا لتنفيذ توجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بشأن الارتقاء بالخدمات وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، ​في إطار تحرك شامل لتعزيز المظهر الحضاري واستغلال موارد المحافظة.

​شهد الاجتماع حضور الدكتورة أماني راغب، مدير مركز ريادة الأعمال بالجامعة، والدكتورة أميرة فوزي ألماظ، أستاذ عمارة تنسيق الموقع، لبحث مجموعة من الملفات الحيوية التي تمس القطاعات العمرانية والبيئية والاستثمارية.

​تطوير "جاردينيا" و"الخالدين" بنظم حديثة

​ناقشت المهندسة شيماء الصديق خلال الاجتماع المخططات الهندسية المقترحة لتطوير حديقتي "جاردينيا" و"الخالدين". وتركزت الرؤية على تطبيق أحدث نظم تنسيق الموقع (Landscaping) لخلق متنفسات ترفيهية متطورة تليق بالمواطنين، بالإضافة إلى تصميم جداريات فنية وتنسيق الميادين والمداخل الرئيسية لإضفاء لمسة جمالية على شوارع المحافظة.

نائب محافظ دمياط، اجتماعا تنسيقيا بشأن الارتقاء بالخدمات

​دعم الصناعة وتحويل المخلفات في "أبو جريدة"

​وفي خطوة تدعم التوجه نحو الصناعات التحويلية، بحث الاجتماع آليات إنشاء مصنع لإنتاج الورق داخل موقع تدوير المخلفات بمنطقة "أبو جريدة". ويهدف المشروع إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد البيئية المتاحة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة.

​تحويل "طابية عرابي" الى مزار سياحي عالمي

​تطرق الاجتماع إلى ملف تنشيط السياحة، حيث تم عرض مقترح طموح لتطوير منطقة "طابية عرابي" التاريخية. وتستهدف الرؤية تحويلها إلى مزار أثري وسياحي متكامل مع الحفاظ على طابعها التاريخي الفريد، لتعزيز مكانتها على خريطة المعالم الاثرية وجذب المزيد من الزوار للمحافظة.

​تعاون أكاديمي لضمان الجودة

​واختتمت نائب محافظ دمياط الاجتماع بالتأكيد على أن المحافظة تضع التعاون مع الجهات الأكاديمية والبحثية كأولوية لضمان تنفيذ المشروعات وفق أعلى المعايير العلمية. واشارت الى ان الهدف الأساسي هو تحويل هذه الدراسات إلى واقع ملموس يلمسه المواطن الدمياطي ويحقق طفرة في مجالات الاستثمار والسياحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.