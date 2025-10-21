الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
محافظات

تلبيةً لمطالب الأهالي...

محافظ دمياط يوجه برصف شارع السلام بمدينة كفر البطيخ

وجه الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، برصف شارع السلام المعروف بـ"الشباروة" بالمدينة بطول 700 متر، وذلك في استجابة سريعة لمطالب أهالي كفر البطيخ وذلك  في إطار خطة المحافظة لتحسين البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق الداخلية.

 

توجيه ببدء التنفيذ قبل موسم الشتاء


وجه المحافظ مديرية الطرق والنقل بالالتزام الكامل بالمعايير والمواصفات الفنية المقررة، مؤكدًا ضرورة الانتهاء من الأعمال قبل بداية موسم الشتاء لتيسير حركة المرور وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

كما شدد على التنسيق الكامل بين مديرية الطرق والوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ لتفادي أي معوقات مرورية أو تأثيرات جانبية على السكان أثناء تنفيذ الأعمال.

خطة شاملة لرفع كفاءة الطرق بدمياط


أوضح المحافظ أن هذا التوجيه يأتي ضمن الخطة الاستثمارية الشاملة للمحافظة، والتي تستهدف صيانة ورفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز والمدن، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم التنمية المحلية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بالمحافظة
تم الإعلان عن هذه القرارات خلال اجتماع موسع عقده المحافظ اليوم لمناقشة ملف الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة كفر البطيخ، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء دكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، والأستاذ أحمد بدران مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، والمهندس طارق بدوي مدير مديرية الطرق، والأستاذ محمد الشبراوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ.

الجريدة الرسمية